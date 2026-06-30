Más de un centenar de personas despidió este martes en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, a la selección de Irán, cuyos integrantes abandonaron el país para regresar a su casa tras concluir su participación en el Mundial 2026 en el que resultaron eliminados.

A las afueras del hotel Marriott de Tijuana, donde se hospedó el equipo, los aficionados se congregaron desde primeras horas de la mañana con banderas iraníes, camisetas, cartulinas y otros artículos para agradecer la cercanía que el equipo iraní mantuvo durante su estancia en la ciudad del noroeste de México.

Antes de partir, jugadores y miembros de la delegación salieron a convivir con los asistentes, firmaron autógrafos, se tomaron fotografías y escucharon las porras de los seguidores, que corearon "¡Irán, hermano, ya eres mexicano!", en un ambiente de celebración y despedida.

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Miembros del equipo, por su parte, dirigieron un mensaje de agradecimiento a los asistentes, en el que señalaron que, aunque la delegación regresaba a Irán, "el corazón y el alma" del grupo permanecerían en Tijuana.

También afirmaron que México ya formaba parte de ellos y agradecieron la hospitalidad recibida durante su estancia, al tiempo que aseguraron que se marchaban con "orgullo" por el desempeño mostrado en el torneo, pese a no haber conseguido avanzar a la siguiente fase después de haber cosechado tres empates ante Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

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La selección iraní concluyó su participación en la Copa del Mundo tras disputar su último encuentro de la fase de grupos en Estados Unidos, y regresar a Tijuana, donde había establecido su campamento base antes las restricciones logísticas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La negativa de Washington para permitir el hospedaje y entrenamiento de la selección de Irán dentro de sus fronteras obligó a desplegar una estrategia de emergencia que derivó en el establecimiento de su campamento en la ciudad fronteriza de Tijuana.