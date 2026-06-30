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La clasificación de Marruecos a los octavos de final de la Copa del Mundo tuvo un seguidor de lujo en las gradas del Estadio Monterrey.
Oussama Idrissi, futbolista del Pachuca e internacional con los Leones del Atlas, acompañó a su selección durante el intenso duelo frente a Países Bajos, que terminó con una victoria marroquí en la definición desde los once pasos.
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El club hidalguense compartió en sus redes sociales un video que muestra al atacante con la camiseta de Marruecos mientras observa con nerviosismo la tanda de penales.
El momento de mayor emoción llegó antes del disparo definitivo, cuando Idrissi repetía con entusiasmo “sí, sí, sí” a la espera del desenlace.
La tensión terminó cuando Ismael Saibari convirtió el cobro decisivo y aseguró el boleto marroquí a la siguiente ronda del torneo.
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De inmediato, el jugador del Pachuca celebró con evidente alegría el triunfo de la selección que representa desde 2019.
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