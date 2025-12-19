Aero Queen, sin temor frente a una rival con más experiencia; apostará su máscara

Con cuatro años como profesional, Aero Queen comienza a escribir su historia sobre los ensogados, pero —a pesar de su corta trayectoria— no teme enfrentar a una rival que la supera en experiencia, y es que Tiffany acumula 32 años de lona recorrida. Aun así, la técnica no se echa para atrás, pues sabe que —de salir victoriosa— tendría en su vitrina el mejor trofeo hasta el momento.

“Sería muy valioso, lo mejor que podría tener, por el hecho de acumular cuatro años de trayectoria y la oportunidad de enfrentarla en un mano a mano. Estoy muy agradecida con Tiffany por aceptar la lucha y sería el mejor trofeo que podría tener en mi vitrina”, reconoció la originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Esta no será la primera ocasión que Aero Queen incursiona en las batallas de apuesta, pues el 30 de noviembre expuso la cabellera en contra del regiomontano Rino XL (por el hecho de ya tener pactada la lucha con Tiffany, sólo pudo poner en juego la melena).

No obstante, la integrante de la Esquina de la Bondad salió avante en la Arena José Sulaimán de Monterrey, para cosechar su primera tapa, situación que le sirve como motivación para enfrentar este nuevo reto.