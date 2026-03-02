Abierto Mexicano de Tenis estima derrama económica de 800 mdp; continúa generando empleos

Acapulco.— Se estima que el Abierto Mexicano de Tenis recibió una asistencia mayor a 75 mil aficionados. En la edición 2025, el torneo dejó una derrama económica de 650 millones de pesos. Una cifra que, este año, creció alrededor de 23.08%.

Este aumento representaría 800 millones de pesos, que —en una semana— el certamen de tenis generó para la ciudad.

De acuerdo a Noé Peralta, titular de la Secretaría de Turismo de Acapulco, el AMT representa una reactivación económica para la población guerrerense.

“Representa una reactivación económica, porque —en una semana— genera más de 10 mil empleos activos para las familias de Acapulco. Los mismos jugadores han votado por él, y eso que estamos cerca del torneo de Dubai”, apuntó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El certamen —reconocido en esta edición por figuras como Alexander Zverev, Casper Ruud y Álex de Miñaur— atrae principalmente a un público nacional.

“Ochenta por ciento es turismo nacional y 20% es turismo extranjero, que —mayoritariamente— viene de Sudamérica. Es sabido que vienen para ver a los mejores”, dijo.