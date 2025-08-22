Abierto GNP Seguros: Esto es lo que gastarás en alimentos

Este viernes se llevarán a cabo las semifinales del Abierto GNP Seguros en Monterrey y los organizadores esperan una gran cantidad de aficionados en el Club Sonoma para disfrutar del mejor tenis femenil del mundo.

Además de ofrecer el espectáculo deportivo, hay una gran oferta de alimentos y bebidas que convierten a este torneo en un evento social, cultural y gastronómico.

A lo largo de la semana, el público pudo disfrutar de música en vivo, comida típica mexicana y tragos que aumentan el disfrute del evento categoría 500 de la WTA.

A continuación, les presentamos los detalles de cuánto cuesta comer y beber en el Abierto GNP Seguros.

BEBIDAS

Dentro del área "The Village", está el puesto de Amstel Ultra, la marca de cerveza que patrocina el torneo, que ofrece los siguientes precios:

Amstel Ultra: 80 pesos - 160 el vaso doble.

80 pesos - 160 el vaso doble. Cerveza Heineken Original: 90 pesos - 180 el vaso doble.

90 pesos - 180 el vaso doble. Heineken 0.0 (sin alcohol): 70 pesos.

70 pesos. Cerveza Dos Equis ambar: 80 pesos - 160 el vaso doble

Los tragos que incluyen ron o tequila, cuestan 120 pesos cada uno.

Esto es lo que gastarás en el Abierto GNP Seguros - Foto: Nicolás Schiller/EL UNIVERSAL

ALIMENTOS

En el puesto de comida Primates, que ofrece conos de papas fritas, el más barato cuesta 140 pesos, mientras que un cono con papas y boneless cuesta 240 pesos. Si deseas el cono solamente de boneless, el precio es de 285 pesos. Allí, el agua natural cuesta 45 pesos, los refrescos 55 y el Gatorade 60 pesos.

Hay una opción más tradicional, llamada Leyendas Regias del Asador. Ahí lo más barato es un taco árabe (120 pesos), mientras lo más caro es una hamburguesa de short rib (295 pesos). También ofrecen un hot dog de rib eye (245 pesos) o un volcán con doble piso de picaña (245 pesos).

Dentro de The Village, hay otras opciones para comprar hamburguesas por 235 pesos las más baratas o 249 las más caras.

