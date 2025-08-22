Abierto de Monterrey: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales; HOY, viernes 22 de agosto

Este viernes se llevarán a cabo las semifinales de la decimoséptima edición del Abierto GNP Seguros de Monterrey, que tendrá una nueva campeona en su lista de honor después de la eliminación de Linda Noskova la noche del jueves ante Ekaterina Alexandrova.

La jornada empieza a las 17:00 horas con el choque entre la estadounidense Alycia Parks y la rusa Diana Shnaider, ambas gratas revelaciones del torneo. Por un lado, la originaria de Atlanta, Georgia, en el puesto 71 del ranking mundial, superó a la española Cristina Bucsa, a la eslovaca Rebecca Sramkova y sobre todo, a la primera sembrada Emma Navarro para llegar a esta etapa del torneo. Shnaider, dejó en el camino a Kamila Rajímova y viene de superar de manera agónica a la belga Elise Mertens, en un partido donde superó cinco puntos de partido en contra y avanzó tras ganar dos tie breaks seguidos.

Más tarde, se enfrentarán Marie Bouzkova y Ekaterina Alexandrova. La primera de ellas eliminó a Zeynepp Sonmez, a la brasileña Beatriz Haddad Maia y a la sorpresa del torneo, la joven croata Antonia Ruzic. Alexandrova, llegó a estar entre las cuatro mejoras tras vencer a Ajla Tomljanovic y a la campeona defensora, Linda Noskova.

Finalmente, la jornada de viernes cierra con el partido de dobles entre la pareja compuesta por Linda Noskova y Rebecca Sramkova contra Hanyu Guo y Alexandra Panova.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO las semifinales del Abierto GNP Seguros.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL ABIERTO DE MONTERREY?

MULTIMEDIOS

A partir de las 20:00 horas y a las 22 horas en el canal 6.3

TV AZTECA

A partir de las 20:00 horas por Azteca Network (Total Play canal 521 y en Dish, canal 330) o en aztecadeportes.com