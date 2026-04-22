Abierto de Los Cabos celebra su décimo aniversario; Jiří Lehečka encabeza la cartelera

Este verano, el Abierto de Los Cabos celebrará su décimo aniversario. La cartelera del torneo estará encabezada por el checo Jiří Lehečka, número 14 en el ranking de la ATP que —recién en marzo— alcanzó por primera vez en su carrera una final de Masters 1000, durante el Miami Open.

El torneo de tenis, que se celebrará del 25 de julio al 1 de agosto, recibirá a figuras como Karen Khachanov, Cameron Norrie, Francisco Cerúndulo y Rafael Jódar. Todos dentro del Top 50 en el ranking del circuito profesional.

“Queremos seguir creciendo. No cerramos un ciclo, celebramos un ciclo. Esto es el principio de muchas cosas. […] Lo que a nosotros nos corresponde lo hemos hecho bien. No es dicho por nosotros, sino por la ATP y los jugadores”, aseveró José Antonio Fernández, director del torneo en conferencia de prensa.

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En la búsqueda de continuar evolucionando se tendrá una cancha adicional, por lo que se dispondrán de un total de seis espacios en los que los participantes —a la espera de que se amplíe la cartelera— puedan entrenar con mayor comodidad en el Cabo Sports Complex.

El certamen de categoría ATP 250 se celebrará después del sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, fundador del conglomerado empresarial Grupo Pegaso al que pertenece Mextenis, responsable de la organización del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppen en Los Cabos y el Challenger de San Luis Tennis Open.

“A partir de lo que Alejandro Burillo empezó, el tenis comenzó a caminar de una forma distinta. No solamente cambió el tenis: revolucionó el fútbol y llevó a la Selección Mexicana a lugares donde no había llegado. […] Era una persona honesta, apasionada y visionaria. Un gran líder que, por encima de todo esto, era un gran ser humano”, concluyó el directivo.

Después de que, en la edición pasada, el canadiense Denis Shapovalov levantó el trofeo del torneo mexicano, este año se repartirá una bolsa de 920 mil 480 dólares entre las categorías de dobles y singles, disputadas en las canchas del Cabo Sports Complex.

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