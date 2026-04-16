Mextenis lamenta el fallecimiento de Alejandro Burillo: "Seguiremos trabajando para honrar tu legado"

A través de un comunicado, Mextenis confirmó el sensible fallecimiento del empresario Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de la organización. Misma que es responsable de la gestión del Abierto Mexicano de Tenis en la ciudad costera de Acapulco, así como del Abierto de Los Cabos y el Challenger de San Luis Tennis Open.

La empresa reconoció la visión y el liderazgo del “Güero” Burillo en el deporte mexicano, particularmente en su labor para impulsar el tenis con el propósito de “acercarlo a la gente y traer a las grandes figuras internacionales”. A lo largo de la historia del torneo ATP 500 han participado tenistas como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Juan Martín del Potro, así como un joven Carlos Alcaraz cuando apenas tenía 17 años.

“En Mextenis fuimos testigos de su visión hecha realidad y de un proyecto que creció hasta convertirse en una plataforma de alcance global. Su liderazgo y determinación dejaron un legado que sigue vivo en cada torneo y en cada cancha”, escribió la organización.

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La empresa deportiva forma parte de Grupo Pegaso, la cual fue fundada en 1992 por el propio Alejandro Burillo Azcárraga.

“Seguiremos trabajando para honrar tu legado y continuar el camino que trazaste. Acompañamos a tu familia y seres queridos en este momento”, prometió Mextenis.

Este jueves, 16 de abril, falleció el empresario a sus 74 años. A través de redes sociales, su familia confirmó la noticia. Con ello, el deporte mexicano entró en luto.

“Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en Gayosso Lomas Memorial. Se llevará a cabo una misa a las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil”, lamentó la familia de Alejandro Burillo Azcárraga.

Además de impulsar el tenis en México, Burillo Azcárraga participó en la gestión de clubes como América, Atlante y Necaxa, además de que formó parte de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol.

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