La importancia de Alejandro Burillo en la historia de la Federación Mexicana de Futbol y la Selección Nacional

Este jueves murió Alejandro "El Güero" Burillo, a los 74 años, importante directivo de la Selección Nacional y la Federación Mexicana de Futbol.

La persona de Burillo Azcárraga fue fundamental en el crecimiento del futbol mexicano, en el fortalecimiento de diversas áreas y pieza influyente entre la década de los 90 y 2000.

"El Güero" fue presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol. Durante su gestión pasaron técnicos como Miguel Mejía Barón Manuel Lapuente y fue precisamente quien le dio la primera oportunidad a Javier Aguirre en 2001.

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Alejandro Burillo durante la inauguración del CAR, antes Centro Pegaso, en 1999. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL

Asimismo, como presidente de Grupo Pegaso, a Burillo se debe la inauguración del hoy conocido como Centro de Alto Rendimiento, casa de la Selección Mexicana y cuyas instalaciones están avaladas por la FIFA para la próxima Copa del Mundo 2026.

El empresario y exdirectivo fundamental de Televisa, fue el encargado de llevarse al Atlante a Cancún, donde consiguieron en el Apertura 2007 su último título a nivel profesional.

Fue dueño de ABA Sport, una marca mexicana que vistió a la Selección Mexicana desde 1995, hasta el Mundial de Francia 1998.

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Alejandro Burillo fue pieza clave en la globalización de Televisa. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL

Alejandro Burillo fue propietario del Atlante. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL