¿A quiénes eligió? Tom Brady construye a su quarterback ideal

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, incluyó este lunes a Aaron Rodgers, Patrick Mahomes y Lamar Jackson entre los mariscales de campo activos para construir a su 'quarterback' ideal.

"Estamos en un momento en el que si golpeas a un 'quarterback' recibes una penalización de 15 yardas; antes de esta era permitían realmente golpear al 'quarterback': por eso creo que ellos, junto a Young, Favre, Luck, Brees y Manning, formarían al 'quarterback' ideal", señaló el expasador de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers en su sitio en YouTube.

Brady, máximo ganador de Super Bowls como jugador, con siete anillos de campeón, dividió las habilidades de su mariscal de campo definitivo en habilidad de piernas, resistencia, precisión y fuerza de brazo y agilidad mental.

"Steve Young tenía un juego de pies y fuerza al correr impresionante. Perfecto para esa ofensiva de la costa oeste, sus piernas eran pura velocidad. Lamar Jackson tiene increíble movilidad en campo abierto, sus movimientos no se los he visto a nadie", dijo sobre Young, miembro del Salón de la Fama, y Jackson, actual quarterback de Baltimore Ravens.

"En fuerza me quedo con 'Iron Man', Brett Favre. Nunca se perdió ningún juego, su dureza para recibir golpes era única; un ejemplo de la vieja era del fútbol americano. Andrew Luck era asombroso para escapar de jugadas en donde lo tenían envuelto", señaló.

Tom Brady, quien hoy es analista de televisión y dueño minoritario de Las Vegas Raiders, eligió a Aaron Rogers, 'quarterback' de Steelers y a Drew Brees, campeón y Jugador Más Valioso del Super Bowl XLIV, como modelos de precisión para encontrar a sus objetivos.

"Aaron Rodgers puede pasar el balón con la punta de los dedos al pecho de un receptor tan rápido como nadie que haya visto. Y si hablamos de precisión me quedo con Drew Brees que hacía muchísimas cosas sólo con el movimiento de la muñeca", puntualizó.

Tom Brady nombró a Peyton Manning, otro miembro del Salón de la Fama, y a Patrick Mahomes, pasador tres veces campeón con los Kansas City Chiefs, como sus favoritos en cuanto inteligencia para ejecutar y leer defensivas contrarias.

"Peyton era un maestro de este ajedrez, era increíble su trabajo de planificación de juego. De Patrick Mahomes tomó su capacidad para lanzar a todos lados y su percepción espacial del campo cuando los defensores están cerca de él; eso es su mayor veneno", aseguró.

Al ser cuestionado sobre si en la construcción de su 'quarterback' ideal no tenía lugar para Eli Manning, el único pasador que lo venció dos veces en el Super Bowl, Brady respondió con una sonrisa: "No hay espacio para ti, Eli".