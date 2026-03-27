49ers de San Francisco llegan a Monterrey con el proyecto ‘49ers Flag México’

Los San Francisco 49ers continúan con su fuerte vínculo con México. Ahora, el equipo de la NFL aterrizó en Monterrey con su iniciativa '49ers Flag México', un proyecto que busca acercar el flag football a niños, jóvenes y entrenadores a través de experiencias directas con el deporte.

La actividad en la Sultana del Norte forma parte de la expansión del programa que inició en Los Cabos y que ahora suma su segundo evento en territorio nacional. En esta ocasión, la organización llevó a cabo clínicas para 'coaches' y maestros, con el objetivo de enseñar la metodología del flag football y facilitar su implementación en escuelas.

49ers + Flag Football en Los Cabos 🏈



Así arranca 49ers Flag México.#FTTB pic.twitter.com/ORItyODCEt — 49ers en Español (@49ersESP) February 27, 2026

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¿Cuál es la iniciativa de los 49ers en México?

“Hoy estamos en Monterrey haciendo una clínica para coaches y maestros, para que puedan aprender lo bonito del juego y el deporte”, explicó Sofía Navarro, vocera del equipo.

Además del trabajo con entrenadores, el proyecto también incluye dinámicas con niños, quienes no solo tienen contacto con el flag football, sino que participan en actividades relacionadas con áreas como la ingeniería y el arte, todo vinculado al entorno del futbol americano.

La presencia de Isaac Alarcón ha sido clave en estas activaciones, para así acercar aún más la iniciativa a los jóvenes. El liniero mexicano destacó el impacto que tiene este tipo de proyectos en el crecimiento del deporte en el país.

“Yo creo que no hay ningún otro equipo en la NFL que esté invirtiendo de esta forma en México. Traer los recursos, el conocimiento y los entrenadores para transmitirlo a las nuevas generaciones es muy importante”, aseguró.

Alarcón también resaltó que el flag football vive un momento de auge a nivel global, lo que convierte a este tipo de programas en una oportunidad para impulsar el desarrollo deportivo desde la base.