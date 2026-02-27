Los 49ers de San Francisco refuerzan el vínculo mexicano con la iniciativa ‘49ers Flag México’

Los 49ers de San Francisco vuelven a mostrar su cariño por México con el lanzamiento de ‘49ers Flag México presentado por Banorte’, una iniciativa escolar que iniciará en Los Cabos, Baja California Sur, y que tiene como objetivo sembrar afición desde la niñez, impulsar el crecimiento del flag football y fortalecer la identidad del público mexicano con la franquicia californiana.

El proyecto comenzará este ciclo escolar con hasta 15 escuelas públicas y privadas en Los Cabos, con la integración del flag football de manera gratuita dentro del programa de Educación Física.

Y, de acuerdo con Sofía Navarro, vocera del equipo, “la meta es alcanzar hasta 75 escuelas a nivel nacional en el primer año”.

Lee También Emma Navarro cae ante Shuai Zhang y deja libre la corona en el Mérida WTA 500

Para Odín García, coach de football bandera, la iniciativa tiene un impacto claro: “El proyecto se explica por sí solo: es generar más afición dentro del flag, que sabemos que va a generar más fanáticos en el futbol americano equipado también”, explicó.

Además, destacó que, al trabajar directamente con los 49ers, se busca construir una mayor identidad entre la afición mexicana y el equipo.

Odín subraya que la relación, entre los 49ers y México, particularmente con Los Cabos, no es nueva. Durante años, jugadores de la franquicia han visitado la región en temporada baja.

“Les gusta mucho México. En el área de Los Cabos llevan años viniendo de vacaciones. Por la cercanía con California y San Francisco, es un vuelo de tres horas, un destino muy atractivo”, señaló y mencionó actividades como la pesca, el golf, la vida nocturna, el clima y el avistamiento de ballenas, como parte del encanto del destino.

Lee También World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

¿Los Jugadores de los 49ers podrían venir a México?

Sobre la posibilidad de que jugadores de los 49ers visiten las escuelas para convivir con los niños y servir de inspiración, García reveló que es un objetivo a mediano plazo.

“Sí está dentro de los planes. Sabemos que eso jala mucha más afición, jala mucho más en los medios”, comentó y reconoció que la presencia de figuras de la NFL potenciaría el impacto del programa en las comunidades escolares.

Finalmente, la organización mandó un mensaje para todos los niños que aspiran al profesionalismo, con el ‘tocho bandera’ como primer escalón.

“El sueño de la NFL ya no es imposible saliendo de las mismas universidades de México”, afirmó García y citó los casos de Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón, quienes lograron integrarse a organizaciones de la Liga tras formarse en el futbol americano tricolor.

Con el crecimiento del flag en preparatorias y universidades estadounidenses y su inclusión en el programa olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, los 49ers consideran que la disciplina vive un auge y esto representa una gran oportunidad para los jóvenes mexicanos.