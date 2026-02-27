Definidas las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis; Rodrigo Pacheco enfrentará a Alexander Zverev en dobles

Wu Yibing se cubrió el rostro con las manos, después de que Flavio Cobolli lo golpeó fuertemente con una pelota de tenis. Además de los errores que cometió a lo largo de los Cuartos de Final, el accidente derrumbó a “La Gran Muralla” que se abrió camino desde los partidos clasificatorios. Y en la otra cara de la moneda, permitió que el tenista italiano se convirtiera en semifinalista por primera vez del Abierto Mexicano de Tenis con un marcador de 7-6(4), 6-1.

Mientras el sudor corría por sus mejillas, Cobolli reconoció que no se siente como el favorito para apropiarse del Guaje de Plata. Menos aún porque —después del duelo ante Wu Yibing— le esperaban los Cuartos de Final en la categoría de dobles. No tardó en tomar una decisión: prefirió priorizar su próximo encuentro ante el serbio Miomir Kecmanović.

Esto permitió que Rodrigo Pacheco y Rafael Jódar avanzaran a las semifinales de dobles masculinos, donde se enfrentarán a Marcelo Melo y Alexander Zverev. El tenista mexicano vivirá un reto significativo ante el número cuatro del mundo en la búsqueda de escribir historia en el torneo de la ciudad costera de Acapulco.

“No me siento favorito. Hay muchos tenistas que juegan bien en Acapulco. Jugar aquí es muy complicado”, aceptó Cobolli en conferencia de prensa. El italiano se animó a dar su respuesta en español, pese a que hay palabras que desconoce.

Por otra parte, el estadounidense Frances Tiafoe —quien regresó a Acapulco para competir por octava vez— se enfrentará ante su compatriota Brandon Nakashima, después de superar al italiano Mattia Bellucci por 6-3, 6-4.

Este viernes, 27 de febrero, la Arena GNP Seguros se encenderá con los cuatro duelos correspondientes a semifinales de singles y dobles.

Flavio Cobolli y Wu Yibing en el Abierto Mexicano de Tenis - Foto: Esteban Torreblanca/EL UNIVERSAL

Estos son los cruces para las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis

Individual

Flavio Cobolli vs Miomir Kecmanović

Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima

Dobles

Rodrigo Pacheco/Rafael Jódar vs Marcelo Melo/Alexander Zverev

Vasil Kirkov/Bart Stevens vs Alexander Erler/Robert Galloway