Ya inició el Amazon Prime Day y durante estos día podrás encontrar miles de descuentos dentro de la popular plataforma, así que si eres amante de la moda, al igual que nosotras, en De Última te diremos cuáles son los zapatos en oferta que no puedes dejar de comprar.

Durante el cambio de temporada, seguramente ya notaste en tu clóset qué tipo de calzado necesitas renovar para seguir en tendencia y sin tener una emergencia de moda cuando no encuentres los elementos para estilizar tu outfit a la perfección.

Así que hemos preparado una increíble selección con los zapatos que se convertirán en la mejor adquisición de la temporada con un excelente precio por el Amazon Prime Day, que está vigente del 11 al 16 de julio.

Zapatos en oferta durante el Amazon Prime Day

Los clásicos stilettos

Con toda la inspiración de los looks más icónicos de esta temporada, sobra decir que en tu colección de calzado jamás te podrá faltar un par de stilettos negros que combinen con todo. Durante estos día de descuento será la mejor oportunidad de renovar estas clásicas zapatillas.

Marca: Steve Madden. Precio con descuento: $1,037.

Sandalias animal print

Si durante el verano notaste que tus sandalias ya lucen desgastadas, es el mejor momento de renovar tu colección con un nuevo diseño de animal print para usarlas con un bonito vestido o elevar cualquier outfit con jeans y un top.

Marca: Amazon Essentials. Precio con descuento: $431 pesos.

Botas para toda ocasión

Sabemos que nunca son suficientes botas y encontrar un par con el balance perfecto entre cómodo y chic con un tacón bajo, siempre será irresistible en cualquier época del año.

Marca Guess. Precio con descuento: $1,999 pesos.

Tenis casuales

Los tenis más femeninos para lucir cómoda con tu atuendo más casual tienen el mejor precio de la temporada. Este modelo nos encantó por su plataforma y sus detalles con cadenas y charms de Disney.

Marca: W Capsule. Precio con descuento: $1,379 pesos.

Botas girly

La colección inspirada en Sailor Moon de la marca Loly in the Sky se encuentra con precio especial durante las ofertas de Amazon Prime Day, así que no puedes dejar de añadir el calzado más girly del momento para crear los mejores outfits.

Marca: Loly in the Sky. Precio con descuento: $1,279 pesos.

