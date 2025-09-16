Las desveladas siempre causan problemas: piel opaca, ojeras profundas y cansancio corporal. Pero la buena noticia es que no necesitas una tarde en el spa ni gastar mucho para recuperar su frescura.

Con una rutina sencilla puedes transformar tu cutis en minutos y devolverle su apariencia radiante. En De Última te decimos cómo logarlo.

¿Cómo cuidar tu piel después de una noche sin dormir?

El primer paso es devolverle el brillo a tu rostro. Para lograrlo, utilizar agua fría puede ser una buena idea porque estimula la circulación y desinflama al instante según, según explica un artículo de la American Academy of Dermatology.

Si quieres tener un plus, coloca un antifaz de gel en tus ojos durante 5 minutos para reducir las ojeras y relajar los vasos sanguíneos de la zona, lo que provoca que se aclaren.

Otros pasos que te recomendamos agregar a tu rutina post-fiesta son:

Masaje facial con rodillo de jade o gua sha. Combínalo con un aceite rico en vitamina E o un sérum de ácido hialurónico.

Aplica mascarillas hidratantes (con aloe vera o pepino) durante 10 a 15 minutos.

Utiliza un sérum de ojos con cafeína para combatir las ojeras.

Con estos pasos podrás mejorar la textura de la piel y, al mismo tiempo, la preparan para absorber mejor el resto de productos.

Un contorno de ojos con cafeína será tu aliado para desinflamar y reducir las ojeras. Foto: Freepik

¿Cómo maquillarte para disimular el cansancio en el rostro?

Después de una noche de fiesta, es preferible dejar la piel descansar para que se recupere y disminuyan los signos de cansancio. Pero si por alguna razón tienes que salir, entonces aplica estos tips de maquillaje:

Base ligera o sérum con color para devolverle el efecto jugoso al rostro.

Corrector salmón o amarillo para neutralizar las ojeras, sin crear un efecto grisáceo.

Rubor en tono durazno porque suaviza las facciones y aporta vivacidad.

Lápiz blanco en la línea del agua, pues abre la mirada y disimula el aspecto de cansancio.

Cepilla y fija tus cejas con un gel con color.

Riza tus pestañas y aplica un rímel que las alargue.

Usa iluminador líquido en puntos estratégicos, por ejemplo, el arco de cupido, pómulos y lagrimal.

Con un rubor durazno y un toque de iluminador lograrás un look fresco. Foto: Pixabay

Aunque nada reemplaza una buena noche de sueño, esta rutina de skincare y maquillaje se convierte en la mejor arma contra los desvelos.

