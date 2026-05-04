La noche más importante para la intersección entre el arte y la moda nos regaló momentos sublimes, pero seamos honestos: no todo lo que desfila por la escalinata es una obra maestra. En una gala donde el riesgo es la moneda de cambio, la línea entre la genialidad y el desastre es más delgada que un hilo de costura, y hay quienes, lamentablemente, decidieron cruzarla.

A pesar de que disfrutamos de una edición que celebró al cuerpo como el lienzo definitivo —con ejecuciones impecables como las de Anne Hathaway o Kylie Jenner—, hubo celebridades que simplemente no entendieron la tarea. Las razones para entrar en este listado sobran: desde cortes que desafiaron la anatomía de forma poco favorecedora, hasta quienes optaron por el ridículo mediático en lugar de la propuesta estética.

Este año, bajo la temática "Costume Art" y el dress code "La moda es arte", el Met se transformó en una galería viva. Con Beyoncé marcando un estándar altísimo en su regreso triunfal, junto a Nicole Kidman y Venus Williams, el nivel de exigencia estaba por las nubes.

Por eso, en De Última no podíamos dejar pasar esos looks que, lejos de ser arte, nos hicieron cuestionar si el buen gusto se quedó atrapado en el tráfico de la Quinta Avenida. Aquí las celebridades que, por una u otra razón, fallaron en el intento.

Lauren Sánchez: Cuando el presupuesto no alcanza para la clase

Hay cosas que el dinero jamás podrá comprar, y la actual pareja de Jeff Bezos es la prueba viviente. Su paso por el universo de la moda ha sido, por decir lo menos, atropellado: looks que solo ella usaría y accesorios que parecen perdidos en una Fashion Week. Pero, siendo honestos, ¿por qué pensamos que la Met Gala 2026 sería diferente?

Sánchez llegó enfundada en un diseño azul marino de Altuzarra. Sí, entendemos que busca emular la icónica pintura de “Madame X” de John Singer Sargent, pero Lauren está a años luz de la elegancia magnética de esa obra.

El vestido resultó aburrido, con un escote que gritaba por atención y un peinado que ni siquiera se tomó la molestia de recoger. Más allá del look, el verdadero cuestionamiento es el ruido sobre la supuesta compra de Condé Nast por parte de Bezos: si su intención es convertir a Lauren en el próximo “fashion icon”, quizá sea momento de replantearnos seriamente a quién estamos siguiendo.

Lauren Sánchez Bezos en la Met Gala. Foto: AFP

Gigi Hadid: Una transparencia con error de principiante

A diferencia de su hermana Bella, quien suele dominar estas alfombras, Gigi tropezó con un error fatal. La modelo asistió con un diseño de Miu Miu —casa de la que es fiel embajadora—, pero esta vez Miuccia Prada le quedó a deber. O más bien, el styling le falló a ambas.

Aunque el vestido presume un trabajo artesanal notable, el problema radica en la ejecución de la ropa interior. En un diseño con transparencias tan arriesgadas, el protocolo dicta piezas a tono o que emulen la desnudez; sin embargo, Gigi optó por una lencería bicolor que, bajo el flash de las cámaras, se volvió demasiado evidente. Lo que debía ser una apuesta de vanguardia terminó sintiéndose forzado, descuidado y cero pensado para la noche donde el detalle es ley. Se quedó a medias, y en el Met, eso es pecado capital.

Gigi Hadid en la Met Gala 2026. AFP

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Heidi Klum: La reina del Halloween se equivocó de mes

Si esta lista fuera sobre “Los mejores disfraces de 2026”, Heidi se llevaría las palmas por su eterna dedicación al drama. Pero es el primer lunes de mayo y esto no es su famosa fiesta de octubre. Su interpretación de "mujer grecorromana" se sintió más como una caracterización de parque temático que como una propuesta de Costume Art.

No terminamos de entender la desconexión. Habiendo tantas posibilidades de explorar el archivo o crear una pieza que use el cuerpo como un lienzo artístico, Klum prefirió la ruta del espectáculo literal. Nos queda la duda de qué habría pasado si, por una vez, se hubiera tomado la moda en serio en lugar de buscar el "gimmick" para robar miradas. Lo bueno es que ya tiene resuelto su disfraz para este año; lo malo es que nos lo tuvimos que chutar en el Met.

La modelo Heidi Klum no acertó en esta ocasión. Foto: AFP

Cardi B: Un experimento fallido bajo la firma de Marc Jacobs

Lo crean o no, en esta redacción somos admiradores absolutos tanto de la visión de Jacobs como del impacto de Cardi. Por separado, ambos son fuerzas imparables de la cultura pop; juntos, se suponía que alcanzarían el punto máximo de la noche, especialmente al llegar como la pareja definitiva de la gala. Pero, lamentablemente, todo se quedó en el intento.

El vestido, diseñado para marcar la silueta de la rapera, terminó siendo devorado por un exceso de volumen que resultó más estorboso que artístico. Es una decepción total viniendo del hombre que revolucionó Perry Ellis y que es íntimo amigo de la sofisticación de Sofia Coppola. Marc es un diseñador que vive para retarse a sí mismo y que ha construido un ecosistema donde lo "feo" se vuelve "bello", pero aquí esa magia se rompió.

Cardi B fue catalogada como una de las peores vestidas durante la Met Gala. Foto: AP

Cardi es una mujer arriesgada y capaz de sostener la elegancia más extrema, pero en esta ocasión la desconexión con el evento fue total. Nos duele escribir esto porque sabemos de lo que esta dupla es capaz, pero hasta los mejores fallan. Lo que debía ser una oda al "Costume Art" terminó pareciendo un experimento de tela que nunca encontró su forma final.

Naomi Osaka: Un "out" en la cancha de la moda

Lo hemos dicho antes al cubrir el Super Bowl: el deporte y la moda no son enemigos. Sin embargo, esta noche Naomi Osaka fue la excepción a la regla. Enfundada en una creación de Robert Wun que intentaba emular un vestido blanco minimalista y atractivo, la ejecución quedó a deber, especialmente en una gala donde vimos regresos monumentales y piezas que parecían esculpidas en mármol puro.

Sabemos que no todo tiene que encajar en la estética del “old money” para ser exitoso, pero se esperaba mucho más de una mujer que es sinónimo de estilo personal dentro de las canchas. Naomi conoce su figura y domina su juego, pero hoy el "saque" fue fallido: los detalles rojos del vestido se sentían fuera de lugar y ese sombrero, que le restó toda visibilidad al rostro, fue el error definitivo que la trajo directo a cerrar este listado. Un auténtico espectáculo, pero por las razones equivocadas.

Japanese tennis player Naomi Osaka arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 4, 2026, in New York. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

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