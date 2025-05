El primer lunes de mayo es una fecha muy especial en el mundo de la moda, con la tradicional celebración de la Met Gala. Las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convierten en una alfombra roja memorable con el paso de las celebridades más influyentes del momento. Entre ellas, Shakira.

La cantante colombiana, quien ha sido una de las últimas en llegar, se presentó a la cena del Costume Institute con un vestido rosa espectacular, en el que la silueta entallada armoniza con un detalle voluminoso.

En 2025, la temática de la gala y de la exposición es “Superfine: Tailoring Black Style”, que honra y explora la evolución del dandismo negro, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Está inspirada en el libro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (2009), de la curadora invitada Monica L. Miller.

Met Gala 2025: El toque rosa de Shakira

Shakira sorprendió a su llegada con un vestido que se aleja del blanco y el negro que abundó en la gala. Ella eligió el dulce tono rosa pastel.

El vestido, de corte sirena y escote en V, destaca también por las aberturas curvas y transparentes que, situadas en los laterales, crean la ilusión óptica de estilizar la silueta.

Shakira. Foto: Dia Dipasupil / AFP

Leer también: Estos son los peores looks de la Met Gala 2025

El dramatismo necesario en la Met Gala se encuentra en una gran cola con moño XL, en textura con efecto arrugado en tendencia.

La artista sumó un detalle con gran valor estético: unos guantes cortos de tul negro con diseño de plumeti y puños en el tono rosa del vestido.

Shakira. Foto: Dia Dipasupil / AFP

El diseño fue creado para ella por Prabal Gurung, diseñador que fue su acompañante en esta ocasión.

Shakira mantuvo su cabellera rubia suelta con ondas y lució un maquillaje en tonos rosas sutiles.

Shakira. Foto: Savion Washington / AFP

Leer también: Met Gala 2025: Los mejores looks de la alfombra roja

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters