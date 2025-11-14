La edición 2025 de los Latin Grammy, celebrada el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, reunió a los principales exponentes de la música latina en una alfombra roja, donde los looks presentados dieron de qué hablar. Karol G fue una de las mejor vestidas de la gala.

¿Cómo fue el look de Karol G en la alfombra roja?

En la alfombra roja, Karol G usó un vestido negro ceñido, de corte columna y con superficie de brillos. La pieza incluye un peplum de plumas negras alrededor de la cadera, elemento que destacó en los Latin Grammy 2025.

Karol G en los Latin Grammy 2025. Foto: AFP

El diseño contó con un escote rígido en forma de V, de estructura marcada y líneas rectas. El brillo del tejido quedó plasmado en la iluminación del recinto, lo que permitió apreciar los detalles sin distracciones visuales. Para los accesorios, la artista llevó un anillo metálico de tamaño XL.

El maquillaje mostró una paleta neutra: base satinada, delineado leve y labios en tonos suaves.

Los detalles del maquillaje y peinado complementaron ambos looks usados por Karol G en la gala. Foto: AP

¿Cómo estuvo conformado el segundo look de la Bichota?

La artista colombiana también lució un vestido blanco largo, cuyo eje central fue un corset rígido decorado con aplicaciones de pedrería plateada. El diseño incorpora un escote que deja cuello y hombros expuestos, además de una estola confeccionada con los mismos detalles de cristal. La falda tiene una abertura destacada que exalta la sensualidad.

Karol G ganó en la categoría Canción del Año por su tema "Si antes te hubiera conocido". Foto: AFP

En cuanto al maquillaje, predominó una piel uniforme, sombras discretas y labios en tonalidad neutra. El peinado, de cabello lacio con raya central, permaneció alineado al tipo de escote y la estructura del corset.

Las dos apariciones de Karol G en los Latin Grammy 2025 se volvieron tendencia rápidamente por su neutralidad y elegancia.

