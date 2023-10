La artista Jennifer Lopez continúa dejando su huella en el mundo de la moda con una nueva colaboración. En asociación con la marca italiana Intimissimi, ha creado una colección cápsula de lencería, la cual fue lanzada el día de ayer, 18 de octubre.

Según información de la firma, esta colaboración representa un segundo capítulo en la relación con JLo, una historia que comenzó cuando la artista fue nombrada embajadora global de la marca con la propuesta de primavera-verano 2023. Ahora, la cantante actúa como diseñadora de una colección llamada como su próximo álbum: "This is Me... Now", el cual explora su viaje de desarrollo personal.

"Esta colaboración no solo celebra la individualidad, sino que también enfatiza el compromiso de Intimissimi de crear piezas que resuenen a nivel personal con las mujeres de todos los estilos de vida", dijo Jennifer Lopez.

Foto: Especial

Jennifer Lopez en lencería con cristales

JLo publicó algunas imágenes en su cuenta de Instagram para compartir la noticia, donde luce un set de lencería en color champaña, conformado por un brasier de encaje y braguita a juego. Además, llevó un liguero como parte del conjunto, pieza que siempre añade un toque sexy en este tipo de sets.

El detalle más destacable de este look son los cristales que se añaden en todas las prendas, aportando una gran dosis de elegancia y glamour. Este accesorio incorporado expresa mucho del estilo de la intérprete de "On the Floor", a quien le encanta lucir prendas y accesorios con brillos.

Foto: Especial

A este juego de lencería, JLo suma una sofisitcada bata larga satinada con toques de encaje. En las imágenes finales de este primer post de la cápsula que compartió con sus seguidores en Instagram, se le puede ver modelando un bodysuit con transparencias y encajes, que, además, también luce una hilera de cristales en partes estratégicas, como caderas y base del busto.





Leer también: El vestido acolchado de Belinda para su look más galáctico

La colección This Is Me… Now de JLo

La colección "This Is Me... Now" combina la dedicación de Intimissimi a la calidad excepcional con el estilo glam distintivo de Jennifer Lopez. Ofrece prendas en los colores: negro, champaña y verde jade, uno de los tonos favoritos de JLo, para abrazar y resaltar la belleza única de cada mujer.

Foto: Especial

Los detalles bordados y los materiales de alta calidad, como la seda y el encaje, infunden un toque de lujo a la colección. Además, Jennifer Lopez ha agregado un toque personal a las prendas decorándolas con un delicado colibrí, que simboliza "buena suerte, resiliencia y energía vibrante", lo cual tiene un "profundo significado para ella", expresan desde la marca. Y, como ya vimos, agregó unos cuantos toques de cristales en sus piezas.

En esta cápsula de lencería se pueden encontrar prendas como brasier, braga, babydoll, body, bata y pijama.

Foro: Especial

Leer también: Ángela Aguilar deslumbra en vestido Dior de escote pronunciado

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters