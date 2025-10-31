Quienes siguen a Belinda saben que Halloween es su época favorita. Para celebrarla, la cantante organiza cada año una gran fiesta a la que asisten cuantiosas celebridades con disfraces muy originales.

En Beliween 2025, unión de su nombre con el de la festividad, Beli volvió a demostrar su creatividad con su disfraz, el cual está inspirado en el universo de los “Gremlins”, exitosa producción de terror de los años ochenta.

Belinda imprime su estilo glamoroso a su disfraz de Halloween. Foto: Especial. Instagram @prensadanna (Lulú Urdapilleta)

El disfraz de Belinda en Beliween 2025

La cantante Belinda se disfrazó de Greta Gremlin, un personaje femenino que aparece en la película “Gremlins 2: la nueva generación”, que se estrenó en 1990.

El color verde brillante es protagonista del disfraz de la intérprete de “300 noches”, quien recrea tanto el cabello como la piel en esa tonalidad de la criatura, además de las orejas prominentes.

Días antes de la celebración, Belinda compartió con sus seguidores algunos momentos de su visita a 'El castillo del terror', tienda de disfraces. Foto: Especial. Instagram @prensadanna (Lulú Urdapilleta)

Beli eligió lucir prendas en animal print, estampado que lleva Greta en el filme. La actriz hace su propia interpretación del vestuario y luce un vestido de leopardo con lentejuelas, además, suma un corset rojo con estoperoles de estilo punk. Luce labial rojo vibrante y uñas extra largas en mismo color.

El accesorio que recuerda su estatus de estrella pop, es una estola efecto pelo de color rosa intenso.

Belinda llevó sandalais con plataforma con su disfraz de Greta. Foto: Especial. Instagram @prensadanna (Lulú Urdapilleta)

En las redes sociales de la agencia de prensa que colabora con Belinda detallaron que el equipo que acompañó a Beli para lograr el magnífico disfraz dedicó seis horas para lograr esta caracterización.

¿Qué te pareció el disfraz de Belinda este Halloween 2025?

