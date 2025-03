El domingo 2 de marzo fue una noche inolvidable para las estrellas de Hollywood, con la celebración de la 97.ª edición de los Premios Oscar. Tras la ceremonia, se lleva a cabo la esperada fiesta organizada por Vanity Fair.

Los looks pueden ser desde elegantes hasta atrevidos en el after party de los Oscars. La actriz mexicana Eiza González fue una de las invitadas que impactó con su look. Para la ocasión, eligió un vestido rojo escarlata, con detalles sensuales y románticos.

El vestido rojo de Eiza González que impactó en el after party de los Oscars

Una vez más, la actriz mexicana deslumbra con su elección de vestimenta en una alfombra roja. Para asistir a la fiesta de Vanity Fair, escogió una prenda que destaca por su color vibrante y su diseño de estilo romántico.

El vestido de la artista es entallado en la parte superior y tiene un sensual escote strapless con forma de corazón. El corpiño presenta un bonito drapeado que aporta textura a la prenda y un aplique de flor peonía en el centro.

La falda, asimétrica y vaporosa, hace lucir a Eiza como una princesa moderna. Este vestido rojo está confeccionado en chifón y tiene un sutil efecto ombré en la falda con cauda.

Eiza González luce un vestido de Oscar de la Renta. Foto: Instagram @eizagonzalez

Leer también: El impactante vestido de Selena Gomez en los Premios Oscar 2025

Eiza González brilla con esta creación de la firma fundada por el dominicano Óscar de la Renta (1932-2014), la cual siempre incorpora elementos muy femeninos y románticos en sus diseños, sin dejar de lado la elegancia.

Esta pieza es parte de la colección otoño 2025 de Óscar de la Renta, por los directores creativos Laura Kim y Fernando García, quienes exploran y expresan las peonías en su propuesta.

La actriz de “El problema de los tres cuerpos” lució el glamoroso vestido con sandalias de tiras del mismo color. Lució joyas de la firma David Yurman, de la cual es imagen.

El vestido que lució Eiza González en el after party de Vanity Fair tiene hermoso efecto ombré. Foto: Instagram @eizagonzalez

González luce su cabello suelto, peinado de manera elegante con raya en medio y ondas en las puntas; destaca su cabello castaño con reflejos en tono miel. Su maquillaje es natural, el cual resalta la luminosidad de su piel.

Eiza luce un estilo de cabello castaño ideal para la primavera de 2025. Foto: Instagram @eizagonzalez

Leer también: Premios Oscar 2025: Los mejores looks de la alfombra roja