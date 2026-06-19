Encontrar el regalo perfecto para papá suele convertirse en un dilema cada año. Le damos vueltas a las mismas opciones de siempre, intentando descifrar qué podría sorprenderlo de verdad.

Sin embargo, esta vez la respuesta no está en las ideas más clásicas, sino en ese objeto que lo acompañe en los días de fiebre mundialista y en esa emoción que no entiende de edades, pues cuando el futbol entra a la cancha, todo lo demás pasa a segundo plano. El Mundial no es solo un torneo; es el pretexto perfecto para conectar, recordar viejos partidos y, por qué no, abrazarse tras un gol de último minuto.

La clave para acertar con tu obsequio este Día del Padre es pensar en sus gustos, su manera de vestir, su estilo de vida e incluso lo que colecciona. De esa manera será más fácil elegir basándote en lo que realmente usará y no solo se quedará olvidado en un rincón.

Este año, la meta es salir de la zona de confort y buscar algo que combine estilo, utilidad y esa chispa que solo el deporte rey puede encender. Así que prepárate para dejar atrás los regalos predecibles y anotar un auténtico golazo con estas propuestas.

Tenis: A tono con el Mundial

Un par de tenis siempre será una apuesta segura, pero si le añades una edición especial, serán todo un must. La colección adidas Originals x Coca-Cola están inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, reinterpretan siluetas icónicas de los años 2000, con detalles que evocan las clásicas latas y botellas de Coca-Cola. El resultado es una pieza de colección que fusiona nostalgia, cultura deportiva y diseño contemporáneo.

Para los papás más joviales que expresan su estilo con un pop de color. Foto: Especial

Dónde: app adidas CONFIRMED, Brand Centers Madero y Masaryk, Originals Flagship Store Condesa, adidas Acoxpa y adidas Originals Perisur.

Precio: desde $2,599.

Hoodie: Para salir de casa con estilo

Para el papá que no se pierde ni un minuto de acción, el hoodie Fexpro FIFA es un regalo tan práctico como significativo. Su diseño inspirado en la pasión por la selección mexicana, la convierte en la compañera perfecta para ver los partidos, asistir a reuniones futboleras o disfrutar de un fin de semana casual. Cómoda y versátil, es una de esas prendas que trascienden la temporada mundialista y permiten llevar el orgullo por los colores nacionales en cualquier momento del año.

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La prenda de ropa que lo acompañará en toda la temporada mundialista. Foto: Especial

Dónde: Walmart.

Precio: $549.

Jersey: De la era dorada del fútbol mexicano

Los fans de hueso colorado de este deporte recuerdan con mucha nostalgia la época en que “El Brody” atajaba los balones desde la portería, así que sin duda amarán este jersey de la colección American Eagle x Jorge Campos. Es mucho más que una prenda: es una pieza cargada de nostalgia y personalidad. Inspirado en los icónicos uniformes del legendario portero, destaca por su explosiva combinación de colores y su estética noventera reinterpretada para el día a día.

Dónde: American Eagle.

Precio: $1,399.

Bolso: Ideal para sus viajes

Para el papá que no se pierde un partido, esta travel bag de la colaboración MITS x Garcis, combina funcionalidad y pasión futbolera. Su diseño retro, inspirado en la cultura del fútbol mexicano, la convierte en un accesorio con personalidad propia. Con amplio espacio para llevar ropa, tenis y accesorios, es ideal tanto para escapadas de fin de semana como para acompañarlo a la cancha. Además, su fabricación en México le añade un valor especial para los aficionados que llevan el orgullo nacional a todas partes.

Piezas con acento mexicano. Foto: Especial

Dónde: mexicoistheshit.store.

Precio: $1,499.

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Termo con estilo: Práctico y con personalidad

Si tu papá vive cada Mundial como una tradición, tenemos un regalo tan práctico como especial. Se trata de la Country Collection de Stanley 1913, inspirada en los colores, banderas y escudos de algunas de las naciones más apasionadas por el fútbol. Esta edición limitada transforma los icónicos termos y vasos de la marca en piezas de colección. Perfectos para acompañar el café antes del partido o brindar tras la victoria, combinan funcionalidad, diseño y orgullo futbolero en un solo objeto.

Los termos más populares para disfrutar de bebidas con estilo. Foto: Especial

Dónde: stanley1913.mx.

Precio: $1,089.

Objeto decorativo: Trofeo de colección

Si él disfruta coleccionar recuerdos del futbol, el trofeo armable de LEGO, inspirado en el torneo más importante del mundo es un regalo que combina pasión y creatividad. Más que una simple figura decorativa, ofrece la experiencia de construir pieza por pieza uno de los símbolos más reconocidos del deporte. Ideal para exhibir en la oficina, la sala o el espacio dedicado a sus aficiones.

La estética del torneo se puede llevar a sus espacios favoritos. Foto: Especial

Dónde: Walmart, lego.com.mx.

Precio: $4,499.

Un obsequio que refleje su personalidad siempre tendrá más valor que uno elegido por tendencias o precio.

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