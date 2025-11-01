El Día de Muertos trae colores y maquillajes que transforman el rostro en obras de arte viva. Después de la celebración es recomendable limpiar la piel para evitar irritaciones y brotes sin dejar de lado la creatividad del look.

En De Última te dejamos una guía clara y sencilla para quitar el maquillaje de Catrina sin maltratar la piel ni complicarte de más.

¿Cómo cuidar la piel tras una noche de maquillaje de catrina?

Si el maquillaje de catrina incluye brillos, glitter, adhesivos o látex líquido, no los arranques de tajo; en su lugar, afloja los adornos con agua micelar y deja que el producto actúe unos instantes antes de retirarlos con movimientos suaves. De acuerdo con el blog de Skintopía, esto permitirá que tu piel no tenga irritaciones.

Después, usa una toallita suave o un algodón con un limpiador bifásico o agua micelar para eliminar la capa superficial de color; hazlo con paciencia, sin frotar.

Dale a tu rostro el cuidado que se merece. Foto: Pexels

¿Cómo retirar el maquillaje de catrina?

El método en capas es el más eficaz. Primero usa aceite o agua micelar para disolver las pinturas a base de cera o siliconas; masajea en movimientos circulares para derretir el producto.

Después, aplica un desmaquillante específico en ojos y labios y deja actuar unos segundos antes de deslizar el algodón, así evitas frotar la zona sensible.

También, realiza la doble limpieza, con agua micelar o leche limpiadora para retirar restos y luego un limpiador espumoso suave para limpiar los poros y eliminar la suciedad.

Evita productos con alcohol o fragancias fuertes que puedan resecar tu rostro.

Después de retirar el maquillaje

Tras la doble limpieza, seca con toalla limpia y aplica un tónico calmante si tu piel lo tolera. Continúa con una crema hidratante ligera adaptada a tu tipo de piel y, si hay enrojecimiento, elige fórmulas con ingredientes calmantes como aloe o extractos botánicos como el té verde.

Si usaste muchos productos pesados en el rostro, al día siguiente exfolia suavemente y aplica una mascarilla reparadora para devolver luminosidad y eliminar posibles residuos en tu piel.

Recuerda usar un exfoliante para tu tipo de piel. Foto: Freepik

De acuerdo con Iderma, es importante no saltarte el paso de la hidratación y no usar remedios agresivos en casa. En caso de reacciones más intensas consulta a un especialista. ¡Ya lo sabes, tu piel seguirá perfecta después del maquillaje de Día de Muertos!

