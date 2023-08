Pasamos a los meses lluviosos del año y, con esto, aparece el frizz en nuestro cabello. Cuando hablamos de pelo rizado, este efecto puede ser el doble de complicado. Por eso, para poder aligerar el peso en nuestra rutina diaria siempre es importante ayudarnos de un buen corte.

En De Ultima nos tomamos la tarea de investigar cuáles son los mejores 5 cortes de pelo para melenas con rizos que, aparte de ayudarte con el esponjamiento, te darán un increíble cambio de look para estar siempre en tendencia, fresca y radiante.

Foto: Pinterest

Un clásico XL y un poco de capas

Si llevas demasiado tiempo cuidando tu cabello, dejándolo crecer y te niegas a cortarlo, tienes bastante suerte ya que las melenas XL están muy en tendencia en estos momentos.

Si sientes que el frizz es un problema y que tu pelo se siente plano y aburrido, no te preocupes, ya que tu solución son las capas, estas te ayudarán a que tu cabello tenga más volumen sin tanto problema al peinarlo.

Foto: Pinterest

Un shaggy con mucha textura

El corte shaggy es uno de los que más ha estado en tendencia este 2023. Es ideal para todo tipo de cabello, ya que por su tipo de técnica con muchas capas con navaja hace que la textura del corte se vea increíble.

Y esto a las personas con cabello rizado les va increíble, pues, sus rulos hacen que el corte se aprecie muchísimo más, además que las capas nos ayuda a bajar demasiado el peso de nuestro pelo, haciéndolo ideal para esta temporada de verano.

Foto: Pinterest

Un bob para un cambio extremo

El cabello estilo bob ha estado en tendencia estos últimos años y es un corte de pelo para esas personas arriesgadas que quieren un cambio de look fresco y muy nuevo, siempre con ese estilo clásico.

Para el cabello rizado recomendamos que lo utilices sin fleco, ya que esto va aportar elegancia al corte, y que lo lleves más o menos a la altura de debajo de las orejas, lo que ayudará a enmarcar tu rostro.

Foto: Pinterest

El mullet aún en tendencia

Este corte lo vimos una y mil veces en el 2022 y aún no nos cansamos de él, ya que es un look bastante versátil, que te hace ver siempre increíble y con ese plus que a veces necesitamos.

Además, los rizos siempre van bien con este corte de pelo, pues lo hacen lucir muchísimo más y también si tienes un antojo de un flequillo, el corte mullet es el ideal para ti.

Foto: Pinterest

Para las más arriesgadas

Uno de los cortes favoritos este 2023 es el corte pixie. Es para las personas más aventureras que buscan un completo cambio de look, ya que es super short, pero demasiado elegante y muy versátil. Es increíble para este verano, para que dejes impactados a todos con tu estupendo estilo y tu audacia.

Foto: Pinterest

