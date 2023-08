Los colores en la cabellera de Karol G son parte importante de su imagen. Tras abandonar su melena azul en el verano del año pasado, pasó a conquistar con un intenso rojo que sacudió las redes sociales, ¿lo recuerdan?

En los últimos meses, la “Bichota” ha mantenido su cabello en un rosa pastel irresistible para quienes se han sumado a la tendencia Barbiecore con tintes fantasía. Esta semana, sorprende al añadir un toque de verde a su pelo rosado con unas mechas money piece, lo que se puede ver en un post publicado el miércoles para confirmar su participación en el remix del tema Tá Ok, de los brasileños Dennis DJ y Kevin o Chris, junto a su compatriota Maluma.

“Puedo decir que este probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona. Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté pedir participar en el remix. Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, expresó.

La cantante colombiana ha estado compartiendo otras buenas noticias a sus fans en días recientes. Una de ellas es el lanzamiento de un nuevo álbum, previsto para el 11 de agosto: "Mañana será bonito: Bichota Season". En el video corto que publicó, su cabello luce aún más largo, por el alaciado, y en brillante tono rosa, así que ese será el color del verano para sus fans, definitivamente.

Las mechas money piece de Karol G en tono verde

Esta es una de las temporadas del año en las cuales se puede jugar más con los colores fantasía. El rosa pastel es uno de los favoritos del 2023, motivado por la estética Barbiecore. Pero ahora, Karol G le da un toque único al añadirle un poco de verde a su melena rosada.

La intérprete de TQG sorprende con nuevo look bicolor. Luce unas mechas money piece en color verde intenso. Este estilo de efecto de color se caracteriza por bordear el rostro para aportar luminosidad. Las mechas pueden ser poco gruesas (o chunky) para que el contraste adquiera mayor realce, pero también se pueden elegir un poco más finas.

Foto: Instagram @karolg

Aunque es común que las mechas se luzcan en tonos más claros que el del resto de la cabellera, y en colores rubios, ahora Karol G impone moda con una mezcla de colores fantasía que querrán llevar las chicas de estilo más irreverente y extravagante. Además, un cambio de look así también podría lucirse solo en eventos específicos con tintes temporales.

Para lograr este tipo de coloración, lo más recomendable es acudir con un experto, además de mantener hidratado el pelo antes y después de la aplicación de químicos. Posteriormente, se deben emplear cuidados especiales para cabello teñido, entre ellos aplicar productos que resguarden el color y minimizar el uso de herramientas de calor.

Foto: Instagram @karolg

Karol G y el colorido bikini en el video de Tá Ok

No solo impactó con su cambio de look, sino que también cautivó a sus seguidores con el atuendo que luce en el video. Karol G solo llevó un bikini y unos jeans. El top del bikini tiene forma de triángulo y la panty es ajustable; es un set que luce los colores amarillo y verde, los mismos de la bandera de Brasil.

La artista colombiana complementa esta ropa de playa con unos jeans holgados deslavados y acentúa el toque glam de su outfit con joyería dorada: cadenas en layering y dije de cruz, y arracadas gigantes.

Foto: Instagram @karolg

Sobre las razones del tono de sus mechones, algunos creen que es un guiño a su supuesto vínculo sentimental con el cantante Feid, pues este es un color característico de su imagen, mientras otros aseguran que, como sucede con otros elementos del vestuario para el video, es en honor al verde de la bandera de Brasil, país del cual es el tema del remix.

Foto: Instagram @karolg

En una melena rosa pastel, ¿de qué otro color fantasía crees que lucirían bien unas mechas money piece?

