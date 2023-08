Belinda no deja de compartir inspiración de estilo a través de sus redes sociales. Últimamente, ha publicado imágenes con looks de playa ideales para las vacaciones de verano en lugares paradisíacos, en los que los tonos pastel no han podido faltar.

La intérprete de “Bella traición” ha estado difundiendo imágenes en España donde luce un fabuloso conjunto de playa en color azul claro que, al parecer, es de los favoritos de la cantante para esta temporada, pues en días anteriores publicó fotos donde lleva otro outfit con prendas en el mismo tono.

Foto: Instagram @belindapop

El look de playa de Belinda en 'baby blue'

Los tonos pastel suelen aportar dulzura y suavidad al look, es una paleta inflable en el clóset las mujeres con estilo clásico romántico, en especial el rosa y el azul. Belinda los tiene entre sus preferidos este verano y, recientemente, enamoró a sus fans con un look de playa en baby blue.

Foto: Instagram @belindapop

La actriz de Bienvenidos a Edén modela un conjunto conformado por minishorts y top bandeau, con textura de nido de abeja en algunas partes. El azul apastelado se difumina en un estampado vintage tie dye, print que resurge con fuerza en el verano de 2023.

Foto: Instagram @belindapop

El short de Belinda tiene un bonito detalle de bordado en el borde con formas onduladas que acentúa aún más el toque femenino de su outfit. Mientras que en la cintura destaca el tejido elástico tipo nido de abeja, que aporta comodidad y define la silueta.

El top bandeau es ampliamente usado en verano y en destinos de playa. Se caracteriza por ser un top en forma de banda o tira gruesa que cubre el busto, sin tirantes. También se puede lucir en cualquier temporada del año y en looks menos informales, añadiendo camisa, blazer o saco abiertos.

Foto: Instagram @belindapop

Los complementos del outfit de Belinda

Como los seguidores de Belinda saben, ella es un icono de moda que no descuida los detalles de su imagen. Lleva su melena rubia humedecida recogida en un chongo alto de manera elegante y luce su rostro al natural con una piel bien cuidada.

Para complementar su outfit de playa, llevó unos lentes de sol de la firma Prada de estilo clásico y chic, una bolsa bandolera Chanel en el mismo tono de su look y unas sandalias en color beige con plataforma de Balenciaga. Además, en fotos del look que publicó en días previos a su historia de ayer, se puede detallar su salida de playa en un azul mucho más suave.

Foto: Instagram @belindapop

Resalta su tobillera con elementos de mar, el accesorio perfecto para llevar en la playa. Las conchas marinas se pueden lucir también en aretes, collares y pulseras.

¿Amas el azul pastel tanto como Belinda?

