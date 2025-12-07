Guadalajara, Jalisco.- En el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, se otorgó el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez a Yolanda Zamora, escritora y periodista jalisciense con 50 años de trayectoria en el periodismo cultural.

En la ceremonia de distinción, la premiada leyó un discurso sobre la importancia de las artes en los medios de comunicación.

“El periodismo es una especialidad, no es espectáculo, no es entretenimiento, no es para un grupo privilegiado y, sobre todo, no es el patito feo; es el cisne que tiene que ver con la permanencia, con el misticismo, la entrega y gratuidad del arte. La sinfonía de Blas Galindo no caduca, un mural de Clemente Orozco, una canción de Consuelo Velázquez no caduca. El periodismo cultural trabaja con la obra de arte porque da cuenta de una circunstancia histórica”, mencionó Zamora.

La creadora y conductora del programa de radio A las 9 con Usted… comentó que el arte conmueve hacia lo humano. “El artista no es un artista por ocurrencia, el artista da cuenta de su circunstancia histórica”, añadió.

Lee también “El periodismo cultural es un gran desafío para la juventud”

Por tanto, para Yolanda Zamora el periodista cultural buscará siempre lo inefable de la obra de arte para que se revele lo humano en una metáfora, en un símbolo o una alegoría encarnada, tejida y emplazada a través de los materiales del artista.

“Vivimos tiempos difíciles. Los ecos de estos tiempos cimbran y resuenan en nuestra realidad y en diferentes formas, incluso artísticas. El arte no pone un velo sobre la realidad si no que la desvela en profundidad. ¿Qué le toca al periodista cultural ante el dolor y la violencia que se está viviendo? Todo menos ignorar”, apuntó.

En sus palabras, al periodista cultural le toca resonar el grito doliente de la humanidad, manteniendo la dignidad del dolor porque ahí hay algo de sagrado y la contraparte es aceptar indiferencia ante el dolor del mundo. “Hagámosle un espacio al amor”, dijo en alusión a una frase de la poeta María Zambrano.

Lee también En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

En la ceremonia, José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL de Guadalajara, destacó que Zamora tiene una trayectoria de cinco décadas como periodista, escritora, conductora, docente y promotora cultural. Mencionó que ha trabajado en los programas Panorama cultural, Perfiles, La Pasarola y A las 9 con Usted…, este último, un referente del periodismo cultural en Jalisco durante más de 30 años, por donde han pasado las voces de Juan Rulfo, Elena Poniatowska, Joan Manuel Serrat, Isaac Hernández y Gilda Cruz-Romo, entre muchas otras.

En su participación, el periodista Juan Carlos Núñez recordó las charlas con su colega y amiga sobre cómo definir al periodismo cultural. A ella, le “gustaría pensar que el periodista cultural es una especie de Prometeo, el personaje de la mitología griega que entregó el fuego a los humanos. Nosotros podemos entregar arte, formas estéticas y formas de buen vivir para que la disfrute toda la gente y no sólo un grupo privilegiado”, señaló.

Por último, José Daniel López Hernández, presidente del Seminario de Cultura Mexicana (capítulo Guadalajara) se definió como un hijo intelectual de Yolanda Zamora y agradeció que muestre la cultura como un acto de amor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft