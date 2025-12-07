GUADALAJARA, JAL.- En cifras preliminares, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cierra con 953 mil visitantes a sus más de 3 mil actividades realizadas a lo largo de nueve días, esto representa 45 mil personas más respecto al año pasado.

"Es resultado del trabajo de muchas personas que han respondido de manera excepcional, de lectoras y lectores, a la FIL", señaló José Trinidad Padilla Lopez, presidente de la FIL.

Marisol Schulz, directora general de la FIL, comentó que la asistencia a esta edicion fue masiva. "Estamos llegando casi al millón de asistentes en 43 mil metros cuadrados de exhibición, donde hubo presencia de 2,790 sellos editoriales de 64 países quienes ofrecieron 450 mil títulos", indicó.

A la FIL también llegaron 973 autoras y autores quienes, en total, sumaron 648 presentaciones de libros. Esto en números de gastos e inversión, representó 131 millones ingresos y 128 millones egresos.

Sobre el cupo en los foros, después de que centenas de personas quedaran fuera del auditorio para escuchar las charlas con el cantautor Joan Manuel Serrat y el actor Richard Gere, Schulz indicó que esos espacios llegaron a su máximo capacidad y que nunca abandonaron la comunicación con Protección Civil.

"El cupo está a tope, no tenemos otro espacio ni en Guadalajara ni en Latinoamerica. Aquí (en expo Guadalajara) nos vamos a quedar, no estamos con la guerra de las ciftas. Nos importa más la calidad que la cantidad. Sabemos que hay personalidades que atraen a multitudes", indicó.

Padilla López adelantó que, en 2026, el invitado de honor será Italia, país que trabajará en ofrecer "un festival de las letras excepcional en un marco simbólico: la conmemoración de 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia".

Karla Planter Pérez, rectora de la Universidad de Guadalajara, comentó que la FIL es un proyecto cultural de calidad mundial que crece en cada edición. "La feria logra atraer a públicos mas diversos, ampliar los lazos de cooperación académica; refleja la identidad de la universidad: abierta, participativa y comprometida con la cultura", dijo.

Destacó que el escritor cubano Leonardo Padura y el cantautor español Joan Manuel Serrat recibieron el doctorado hnoris causa, así como la creación del Foro iberoamericano de universidades.

