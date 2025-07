Diferentes dependencias federales relacionadas con el sector cultural han sufrido, en los últimos meses, el retraso en los pagos de sus trabajadores, específicamente en los contratados por Capítulo 3000. Apenas este domingo, trabajadores del Centro Cultural del Bosque, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), protestaron por el retraso de dos meses en sus pagos, lo que los llevó a mantener desde ayer un paro indefinido.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema del retraso en los pagos en los medios públicos, luego de que un reportero la cuestionó por versiones que apuntan a que México atraviesa una crisis fiscal que ha provocado el retraso en los pagos de trabajadores de diferentes dependencias del gobierno.

La mandataria afirmó que la mayoría de los contratos en los medios públicos son por Capítulo 3000, bajo el esquema de honorarios, incluso aquellos trabajadores que llevan varios años laborando para estos medios, sin embargo, la Presidenta negó que haya falta de recursos, y señaló que todo se trata de retrasos administrativos.

“El retraso que ocurrió en Canal Once, en particular, tuvo que ver con la forma en que están contratadas y todos los trámites que se tienen que hacer para el pago. Entonces, hay recursos, hay todo; lo que hubo es un retraso en la parte burocrática, digamos. Estamos revisando para que no pueda haber este retraso, pero también estamos revisando la manera de fortalecer a los medios públicos, para que la gente que trabaje en medios públicos pueda tener una mejor condición laboral también, y se fortalezca con ello”, expresó.

La Presidenta apuntó que en cuestión de “ya” se resolverá el retraso en los pagos de estos trabajadores. “Ya se resuelve lo del pago. Hay recursos, lo que hubo fue un retraso en la parte administrativa, y se les va a pagar porque se les tiene que pagar”, dijo.

Por su parte, los trabajadores del Centro Cultural del Bosque protestaron el domingo, previo a una función en el Teatro del Bosque Julio Castillo, donde denunciaron, además explotación laboral.

En redes sociales, el Colegio de Productores de Teatro de la CDMX expresó su solidaridad con los trabajadores del Centro Cultural de Bosque, y pidió a las autoridades parar las contrataciones por Capítulo 3000 y transitar hacia esquemas de contratación más justos.

“Consideramos inaceptables los atrasos en el pago de sus honorarios. Esta situación atenta contra la dignidad y sustento de quienes sostienen día a día la operación de uno de los complejos culturales más importantes del país”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con trabajadores del Centro, ayer se sostuvo una reunión con autoridades, sin saber la resolución hasta el cierre de esta edición.