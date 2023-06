Después de que el Consejo Nacional de Danza exigiera a la secretaria de Cultura federal protección para los integrantes que se registraron en la plataforma digital Telar debido a que desde 2020 algunos han sido contactados vía telefónica con intenciones fraudulentas, la dependencia federal lanzó un comunicado donde afirmó que, después de realizar una búsqueda, no hay registro de ataques cibernéticos ni vulneración de seguridad en sus servidores.

“No obstante, como medida preventiva y con la finalidad de garantizar la protección de datos personales, se han realizado acciones complementarias de blindaje de la información”, se puede leer en la información emitida por la secretaria de Cultura.

El documento también afirma que la secretaria de Cultura no oferta trabajos vía telefónica, por mensaje o correos electrónicos, y que tampoco solicita pagos para estos fines. “se reitera el llamado para que no se dejen sorprender por personas que dicen recabar datos desde la plataforma para ofrecer un empleo o plaza, contactando desde números telefónicos no oficiales y solicitando pagos”.

Lee también Alistan 33 Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 2023

El texto resalta que se hizo un llamado a las personas que se registraron en la plataforma Telar de no dejarse sorprender por llamadas o mensajes, ya que la única vía de contratación a la secretaria de Cultura es a través de medios institucionales. “Adicionalmente se enviaron correos masivos a la base de datos de personas registradas, con dicho aviso de advertencia”, se puede leer.

También recalca que en la plataforma Telar los datos públicos de los usuarios no se muestran de manera pública a terceras personas. “Las redes sociales y sitio web no son datos obligatorios, pero si la persona usuaria decide registrarlos, se mostrarán en su perfil público con el propósito de facilitar la vinculación entre agentes; la consulta de los perfiles de agentes culturales solo es posible desde una sesión activa en el sistema”.

¿Qué es Telar?

En la página web de Telar (telar.cultura.gob.mx), el proyecto es descrito como "una plataforma digital que se teje con los registros de las y los agentes culturales de México. Nace de la necesidad de contar con información pública y actualizada sobre la situación cultural del país, principalmente de las condiciones de las y los agentes culturales, para promover políticas de reconocimiento, impulso y desarrollo de las culturas de México".

Incluso en el portal fue montado un aviso en el que la Secretaría de Cultura señala que las áreas e instituciones que la conforman "no realizan contrataciones a través de llamadas telefónicas, mensajes de celular o correos electrónicos".

Ayer, El Consejo Nacional de Danza México envió un documento a la secretaria de cultura, Alejandra Frausto, exigiendo la protección de los datos personales de los profesionales de la danza que, después de darse de alta en la plataforma digital Telar, han sido contactados, desde el año 2020 hasta el presente, con intenciones fraudulentas y ofertas de presuntos trabajos al interior del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). El documento, informó Erandi Fajardo, presidenta del Consejo Nacional de Danza México, fue entregado el 20 de junio en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Cultura.

Con información de José Quezada

Lee también Base documental con cuatro siglos de historia del español gana el II Premio Archiletras de la Lengua