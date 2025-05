La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, por ser “dueña de una mirada innovadora”, asegura el Jurado de este galardón, y agrega que “la lente de Iturbide ha retratado la realidad social no sólo de México sino de muchos lugares a los que ha sido invitada para trabajar”.

En el anuncio realizado hoy viernes, se apunta que Iturbide (Ciudad de México el 16 de mayo de 1942) que la obra de la artista mexicana “presenta un aspecto documental que muestra, según los expertos, ‘un mundo hipnótico que parece situarse en el umbral entre la realidad más cruda y la gracia de una magia espontánea’”.

En sus propias palabras, la fotografía es para ella “un ritual. Salir con la cámara, observar, fotografiar los aspectos más mitológicos de las personas, luego ir a la oscuridad, desarrollarse, seleccionar las imágenes más simbólicas”.

El jurado de este Premio —convocado por la Fundación Princesa de Asturias— estuvo presidido por Miguel Zugaza Miranda e integrado por Claude Bussac, Oliver Díaz Suárez, Josep Maria Flotats i Picas, Maribel López Zambrana, Joan Matabosch Grifoll, Isabel Muñoz Villalonga, María Pagés Madrigal, Christina Rosenvinge Hepworth, Teresa Sapey, Carlos Urroz Arancibia y Aarón Zapico Braña (secretario).

Señalan que, en los años 70, la fotógrafa viajó por Latinoamérica, principalmente por Cuba y Panamá, y en 1978 fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país con proyectos en los que fotografió, por ejemplo, a los pueblos seri y de Juchitán. Este último dio lugar al libro “Juchitán de las mujeres” (1989).

Posteriormente prosiguió su labor en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, Francia y Estados Unidos, época que dio lugar a numerosos trabajos destacados por su profundidad artística y su sentido poético.

“Con el tiempo, su gusto por el retrato y la descripción de la naturaleza humana ha ido cambiando en busca de nuevos objetivos como paisajes u objetos encontrados, que su mirada dota de una visión trascendental a través del uso característico del blanco y negro”, apunta el jurado.

La candidatura de Graciela Iturbide al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 fue propuesta por Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México. Y la reunión del jurado, de forma excepcional, se desarrolló mediante videoconferencia, como consecuencia del apagón que afectó a la Península Ibérica.

En 1969, Graciela Iturbide comenzó sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2009), con la intención de convertirse en directora de cine, pero a raíz de conocer el trabajo del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y de asistir a sus clases se vio atraída por esta disciplina. Entre 1970 y 1971 trabajó como asistente de Bravo.

Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y doctora honoris causa por el Columbia College de Chicago y el San Francisco Art Institute, Iturbide ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre los que destacan el premio de la W. Eugene Smith Memorial Fund (EE. UU., 1987), el Grand Prize Mois de la Photo (Francia,1988), la Guggenheim Fellowship (EE. UU., 1988), el premio Hugo Erfurth (Alemania, 1989), el International Grand Prize (Japón, 1990), el premio Rencontres Internationales de la Photographie (Francia, 1991), y el Premio Nacional de Ciencias y Artes (México, 2008).

Ha tenido exposiciones individuales en algunos de los centros e instituciones artísticas más importantes del mundo, como el Centro Pompidou de París, el San Francisco Museum of Modern Art, el Philadelphia Museum of Art, el Getty Museum, el Fotomuseum Winterthur y la Barbican Art Gallery, entre otros.

Su obra ha sido publicada en libros como como “Avándaro” (1971), con textos de Luis Carrión; “Graciela Iturbide: La forma y la memoria” (1996), con textos de Carlos Monsiváis; “Pájaros” (2002), con textos de José Luis Rivas y Bruce Wagner; “Graciela Iturbide: Eyes to Fly with / Ojos para volar” (2006), con textos de Fabienne Bradu y Alejandro Castellanos; “El baño de Frida Khalo” (2009); “Graciela Iturbide: México-Roma” (2011) y “Graciela Iturbide: No hay nadie / There is no one” (2011), con textos de Óscar Pujol, entre otros.

El Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró – símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

#ÚLTIMAHORA: Graciela Iturbide ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025.#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/RMwOYAHnoX — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) May 23, 2025