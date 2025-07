“El aura de Sabines me ha rescatado dos veces y me ha hecho como, en aquel verso suyo, andar loco y aromado y triste”, señaló el poeta, editor y traductor tabasqueño, Francisco Magaña, al recibir el Premio Jaime Sabines / Gatien Lapointe 2025 en el Seminario de Cultura Mexicana por su libro “Piel de fiebre o la manzana”, que a decir del jurado es “un libro ambicioso que une poesía, filosofía y metafísica, en una alternancia verso-prosa que crea un diálogo fértil; una especie de oración que queda sin certeza”.

Hoy, al recibir el premio binacional, México-Quebec, Francisco Magaña, agradeció a Dios, a su familia de sangre y a su familia de amigos, a sus queridos colegas poetas, que dijo, le hicieron falta al menos dos que ya no están entre nosotros: “Hablo de Ramón López Quiroga, hablo de David Huerta”.

Pero sí estuvieron otros dos de sus queridos amigos también poetas, uno de forma virtual, Luis Armenta Malpica, que es el editor de su libro premiado; y el poeta Marco Antonio Campos, quien refirió que “Piel de fiebre o la manzana” es “un libro complejo, oscuro y fascinante, compuesto de poemas en prosa y poemas en verso que se complementan con reflexiones de escritores y filósofos que han hablado de la manzana, personajes mitológicos y personajes históricos”.

Foto: Seminario de Cultura Mexicana.

Lee también: Secretaría de Cultura anuncia convocatoria para convertir armas canjeadas en obras de arte

Dijo además que se trata de un libro de intensa religiosidad por alguien intensamente religioso y el poema se puede leer también como una larga plegaria, la cual habita Dios donde la manzana es símbolo bíblico e historia de todos los siglos y un día fruto maravilloso. “Es un solo poema, un poema río que contiene numerosos meandros o, dicho de otro modo, un poema total, con numerosos temas”.

Campos también reconoció en Magaña, un poeta que sabe al escribir insinuar, dudar, escribir como si se creyera que no sabe hacia dónde lo llevará el poema. Dijo que el libro está lleno de misterios. La gran pregunta de por qué Dios está siempre presente como ausente. “El lenguaje de Magaña es luminoso con sus reflejos y centelleos, pero también con sus oscuridades y sombras. No es un libro fácil. No es el libro para un lector común. O de otra manera, para los que escriben de una manera tan coloquial que sin darse cuenta escriben solo prosa”.

Lee también: El fotógrafo Juan Glassford explora ambos lados de la frontera

Durante la entrega del premio que estuvo a cargo del arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, leyó las palabras del jurado, integrado por Paul Bélanger, Monique Deland y Jean-Marc Desgent., cuando señalaron que: La poesía de Francisco Magaña tiene una mirada amplia y elevada. Poesía en los límites de la filosofía, que une lo efímero con el tiempo, lo frágil con lo permanente: “Conocer en su esencia / esa miel, / ese temblor del mundo / que hace olvidar / el destino de las épocas.” Y concluyeron que “Piel de fiebre o la manzana” nos permite ver y pensar las grandes incertidumbres.