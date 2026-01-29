Desde las pinturas que realizó en sus años de estudio a finales de los 60, hasta autorretratos sobre su vejez, es lo que abarca la retrospectiva de la obra de Nahum B. Zenil (Veracruz, 1947) que se inaugura este sábado en el Museo Universitario del Chopo, bajo el título “El límpido espejo de mis ojos”.

Una de las características que desde temprana época marcó a la pintura del creador veracruzano es el constante autorretrato, un proceso que con el paso del tiempo le sigue causando sorpresa por lo cambios que percibe en sí:

“Los seres humanos, y las cosas en general, cambian constantemente, minuto a minuto en este tiempo que yo considero permanente también. Somos infinitamente sorprendentes y complejos, así es que nunca terminamos… y yo considero, por mi trabajo, que pudiera continuar por tiempo indeterminado con el autorretrato, con este autoanálisis que no ha sido tan fácil. Siempre es pesado estarse observando, estarse enjuiciando, estarse condenando de manera constante”, dijo en conferencia de prensa.

En la exposición se podrán ver más de 130 obras, divididas en segmentos sobre la relación del artista con el arte de Frida Kahlo, las obras que surgen de su devoción a la Virgen de Guadalupe y con referencias religiosas, así como la relación con su madre, las pinturas que hizo para su primera exposición, que fue en la Galería José María Velasco y la constante representación de penes, un elemento a través del que aborda la corporalidad, el erotismo y la homosexualidad, temas que le interesan.

A Zenil le da gusto regresar al Chopo y que aquí se haga esta retrospectiva, espacio que dice redescubrir porque ha cambiado con el paso del tiempo y donde en los 80 formó parte de la organización de la Semana Cultural Lésbica-Gay. Estando en vísperas de su cumpleaños 80, que lo celebrará en 2027, el pintor dice que a medida en la que ha trabajado se ha ido conociendo. “El arte me ha permitido exteriorizar una serie de problemas emocionales y me da mucho gusto ver la obra aquí. He continuado en la búsqueda de mí mismo a través de la plástica y, como complemento, la poesía”.

Exposición de Nahum B. Zenil en el Museo del Chopo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Junto a “El límpido espejo de mis ojos” inauguran otras dos exposiciones en El Chopo. Una de estas es “Madre improbable”, de la artista Nour Bishouty (Jordania, 1986), de origen libanés y palestino que actualmente reside en Canadá. El elemento principal de esta exposición es la película “Catfish Mother Puddle of Juice”, que filmó en México y narra, a través de la voz de un bagre, como se desdibuja las figuras de madre e hijo. La artista explicó que este trabajo es resultado de una investigación en torno al cuerpo y su vulnerabilidad. Además, Nour, quien se comunicó en inglés y su video está en español, señaló que el lenguaje y la ambigüedad que surge por las traducciones también añaden capas a su obra: “hay algo muy interesante sobre yo no poder entender mi propia película. El guion lo escribí originalmente en árabe e inglés y luego se tradujo al español. Así que hay algo ambiguo en mi propio trabajo y eso me parece significativo”.

La otra exposición es “No-objetualismos. Hacia un pensamiento visual independiente”, curada por Jorge Lopera, del Museo de Arte Moderno de Medellín. Es una muestra grupal, con obras de creadores como Cecilia Vicuña, Ana Mendieta, Pola Weiss, Maris Bustamante y más, que están asociadas al concepto “no-objetualismo”, creado por el crítico de arte Juan Acha en 1972 para referirse a las experiencias artísticas que estaban teniendo lugar en América Latina.

Exposición de Nahum B. Zenil en el Museo del Chopo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La muestra es resultado de una investigación que realizó Lopera durante 10 años: “encontré artistas que no habían sido muy reconocidos dentro de los relatos historiográficos del arte latinoamericano (...) y empecé a entender que había una génesis de muchas preocupaciones que siguen estando vigentes en el arte contemporáneo: cruces con la ecología, con los feminismos, la participación social del arte. El proyecto surge de esa investigación”, detalló en conferencia de prensa.

Aunque esta muestra ya se presentó en Colombia, su edición mexicana se distingue por estar segmentada y en orden cronológico.

