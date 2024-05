“Que su esfuerzo supere cualquier obstáculo”, una misión a la cual me siento muy honrado de poder apoyar.

Como parte de mi formación académica como médico especialista en Ortopedia y, posteriormente, dos altas especialidades, Cirugía Articular y Reconstrucción de Cadera y Rodilla del Adulto, tuve el privilegio de estar en instituciones avaladas por la UNAM.

Hoy, a 10 años de mi graduación, puedo afirmar que dicha vivencia fue un parteaguas en mi carrera. Aprendí de grandes profesores, que no sólo tenían una exitosa trayectoria como médicos y una enorme vocación docente, sino que, además, poseían un deseo genuino de compartir sus conocimientos y veteranía. Por otro lado, mis compañeros de residencia y especialidad completaban la experiencia externando sus preguntas y aprendizajes, lo que generó una comunidad que a la fecha continúa colaborando y apoyándose.

Sin duda, la UNAM me abrió muchas puertas y estoy convencido de que hoy me toca regresar un poquito de lo mucho que recibí de esta Casa de Estudios. Para mí, la Fundación UNAM es un vehículo que me permite brindar a otros alumnos las mismas oportunidades que yo obtuve, y no sólo eso, sino que se ha convertido en un instrumento que posibilita multiplicar el impacto de cada una de mis aportaciones.

No podemos negar que la educación es uno de los medios más eficaces para que las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida. Es un verdadero privilegio poder darles la oportunidad de tener una formación de calidad a jóvenes con todo el compromiso, inteligencia y pasión para aprender y que, posteriormente, pondrán sus conocimientos al servicio de los demás.

La labor de la Fundación UNAM y su impacto en las vidas de tantas personas merecen ser más difundidos y reconocidos. Hoy estoy profundamente agradecido por tener a la mano la posibilidad de contribuir en la construcción de un México del que nos sintamos aún más orgullosos, y de apoyar a que el esfuerzo de futuras generaciones supere cualquier obstáculo.