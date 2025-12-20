Más Información

Profesores españoles de la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio montaron este sábado, 20 de diciembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un belén con figuras del , para recordar a las víctimas de los bombardeos perpetrados en la Franja de Gaza.

Bajo el lema ‘Belén está en Palestina’, un grupo de docentes elaboró un nacimiento con figuras de cartón del cuadro del pintor malagueño para denunciar la situación del pueblo palestino en el céntrico Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde los profesores se encerraron durante una semana en septiembre para reclamar al Gobierno de España un endurecimiento de las sanciones a Israel.

Las imágenes del belén expuesto representan a la madre desesperada con un niño en brazos, de cuyas bocas salen globos, a modo de viñetas, en los que se puede leer ‘Ruptura de relaciones total con Israel’, ‘Familias palestinas. Evacuación inmediata y reagrupamiento’, y ‘Cumplimiento del embargo y tránsito de armas’.

Foto: EFE/Sergio Pérez.
Foto: EFE/Sergio Pérez.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña ‘Mil millones para Palestina’ iniciada esta semana, en la que se ha entregado a grupos parlamentarios una proposición no de ley. Dicha propuesta insta al Gobierno de Pedro Sánchez a transferir a la organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) “los mil millones de euros que, según las previsiones, ingresará el Estado” por el tradicional sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, que se celebrará el próximo 22 de diciembre.

Con esta iniciativa pretenden “poner el foco en la urgencia de contribuir económicamente a la reparación de los daños causados por el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino y especialmente contra su infancia”, indica el movimiento docente.

En la proposición, los profesores señalan que “el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino por el Estado de Israel”, además de la pérdida irreparable de vidas humanas, ha provocado cuantiosos daños estructurales “que impiden el disfrute del derecho a la educación por la infancia palestina y la adecuada atención integral de sus necesidades”.

Consideran estos profesores que “la comunidad internacional, conocedora del genocidio perpetrado y de sus consecuencias, está obligada a contribuir materialmente a la reparación del daño causado”, y que España “cuenta con medios suficientes para contribuir al cumplimiento de esta obligación”.

