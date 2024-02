Por el álbum “Live: Orpheum Theater Nola”, que grabaron hace poco más de un año la Louisiana Philharmonic Orchestra, bajo la dirección Carlos Miguel Prieto, y la banda cajón The Lost Bayou Ramblers ganaron el Grammy en la categoría mejor grabación de música de raíces regionales.

El álbum se grabó el 15 de enero de 2023 y es significativo porque fue uno de los últimos trabajos de Prieto junto a la Louisiana Philharmonic Orchestra, quien estuvo al frente de ésta durante 17 años.

Colaboración que surgió en 2006, poco después de que Nueva Orleans, donde está asentada la orquesta, fuera devastado por el paso del huracán Katrina.

Lee también: En Salón ACME, el arte en todas sus posibilidades

"Este premio me llena de orgullo pues representa de alguna manera la culminación de mi gestión al frente de la LPO concluida en 2023 y, a su vez, implica un reconocimiento muy merecido a los músicos de esa gran orquesta con la que tuve el privilegio de colaborar, en situaciones muy complejas derivadas del huracán Katrina, durante 17 años. Es, asimismo, una valoración de la encomiable labor de la LPO, que yo siempre abracé, de unir fuerzas con los increíbles talentos musicales de Nuevo Orleans, no sólo en jazz sino también en funk, hip hop, música latina y otras. En este caso, se trató de una colaboración con los Lost Bayou Ramblers, un ejemplo interesantísimo de música cajún; cantan en francés, recuperan instrumentos como el violín, que es una amalgama de la influencia francesa con la irlandesa, y que tienen una enorme base de seguidores en Nueva Orleans. Es música regional con arreglos muy importantes para orquesta sinfónica y responde a una de las premisas fundamentales de la LPO de no menospreciar otros tipos de música. En términos muy personales, para mi ha sido muy honroso recibir dos premios Grammy en menos de tres meses, con dos orquestas a las que admiro mucho: la Sinfónica Minería y la Louisiana Philharmonic Orchestra. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, estos premios son un merecido reconocimiento para los extraordinarios músicos que conforman estas orquestas y que espero les sirvan de aliciente para seguir realizando su maravilloso trabajo”, son las palabras de Prieto incluidas en el boletín que dio a conocer la noticia.

También es importante destacar que este Grammy es el segundo que obtiene un proyecto dirigido por Prieto en un periodo corto de tiempo. A finales del año pasado, el álbum “Estirpe”, del trompetista Pacho Flores con la Orquesta Sinfónica de Minería, cuyo director artístico es Prieto, ganó el Grammy Latino en la categoría Mejor Obra o Composición Clásica Contemporánea.

Lee también: "Moana 2" ya es un hecho, Disney revela primer vistazo de la cinta y su fecha de estreno

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.