La segunda semana de agosto concluyó y las noticias no pararon, como ya es costumbre en esta casa editorial. Desde la noticia que se viralizó el lunes pasado sobre la muerte del cantante José Luis Perales, quien horas después desmintió el rumor; hasta la ola de memes desatados por la cantante Dennise Guerrero, exvocalista del grupo de pop Belanova, debido a una fotografía que dio mucho de que pensar a los fans de la banda.

En el lado de los deportes, el América fue eliminado de la Leagues Cup por una tanda de penales que enfureció a los aficionados. Sin más preámbulo, los memes semanales.

No se marchó José Luis Perales

El cantautor José Luis Perales salió a desmentir su muerte después de que circulara en los medios de comunicación y redes sociales.

El intérprete español aclaró que está “más vivo que nunca” y desmintió la falsa noticia en un video que subió a su cuenta de “X”, (previamente Twitter), lo que desató una serie de memes en redes sociales.

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres. Un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos. Y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Y que mañana ya nos vamos a estar viendo desde España”, fue el mensaje que dio el autor del éxito “Un Velero llamado Libertad”.

La gente: que descanse en paz Jose Luis Perales.



Jose Luis Perales. pic.twitter.com/zIkSUDc6gi — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) August 7, 2023

Yo llegando a lo de José Luis Perales para el funeral... pic.twitter.com/GBpOZIZuhk — Simpsonito (@SoySimpsonito) August 7, 2023

Después de enterarme que la noticia de la muerte de José Luis Perales es falsa. pic.twitter.com/S1cG5hPNxE — Danny Hernández 🦴 (@danny8002) August 7, 2023

¿Belanova da falsas esperanzas?

El 8 de agosto la cantante de la agrupación Belanova celebró su cumpleaños 43.

Denisse Guerrero dio de qué hablar, ya que compartió una serie de fotos en redes, lo que enloqueció a los fans.

La cantante reapareció en su cuenta de Instagram con un vestido corto en color negro y unas zapatillas del mismo color.

Los memes no se hicieron esperar.

La polémica eliminación del América de la Leagues Cup

En temas de deportes, el América protagonizó lo memes el martes pasado debido a su “polémica” eliminación de la Leagues Cup.

Aficionados acusaron que el partido fue robado, ya que, en la tanda de penaltis, les repitieron al América un cobro porque Malagón se adelantó, repitieron el disparo y Nashville anotó.

Las Águilas tuvieron que volver a tirar con Giovani Dos Santos, quien falló. Después, el turno fue para el equipo de la MLS y anotó, por lo que el América quedó eliminado en los octavos de final.

