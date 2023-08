Descubre cuál es la canción que escribió José Luis Perales para Julio Iglesias hace 40 años

José Luis Perales es considerado uno de los máximos cantautores del mundo. El artista español tiene 78 años y su trayectoria habla a ciencia cierta de lo que ha construido con sus canciones y su gran talento sobre los escenarios. El amor, la nostalgia y la paz son los principales temas que han inspirado a esta leyenda de la música.

José Luis Perales. Fuente: Instagram @jlperalesoficial

Destacado además como productor musical, José Luis Perales inició su carrera profesional a los 23 años, aunque su amor por la música ya lo había demostrado desde niño a su familia. Desde entonces, el intérprete de “Un velero llamado libertad” ha recorrido el mundo con sus bellas letras y su inigualable voz y carisma.

La canción que escribió para Julio Iglesias

Con más de 500 canciones registradas, José Luis Perales es uno de los autores más exitosos y prolíficos del ambiente. Entre sus letras, se encuentran algunas que se han grabado a fuego en el corazón de muchas generaciones que hasta la fecha las mantienen vigente. Una de ellas es la canción “¿Y cómo es él?”, que encierra una historia muy bonita.

Los rumores sobre el origen de esa canción han sido miles, pero el propio artista fue el encargado de revelar la verdad. En una entrevista, que años atrás José Luis Perales cedió al diario “El Confidencial”, precisó que al momento de escribirla tenía en mente a un colega, el también español Julio Iglesias.

“Julio venía de cantar canciones personales e íntimas como ‘Hey’ y acababa de separarse. Me puse a elucubrar y a fantasear. Como hago siempre que compongo, me pongo en el lugar del artista, pienso en su voz, en su público, en su vocabulario y en sus circunstancias”, recordó José Luis Perales y confesó que, a pesar de no sentir que fuera una canción para sus shows, desde la disquera que lo acompañaba le recomendaron guardarla y cantarla él. La estrategia no fue equivocada y esa inspiración en Julio Iglesias se transformó en una de las icónicas letras del querido cantautor.