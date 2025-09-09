Las decoraciones patrias del gobierno de Tlaxcala causaron polémica, pues una serie de errores como que mostraban a la bandera de Bolivia y un personaje tenía seis dedos delataron que las autoridades hicieron uso de Inteligencia Artificial.

Locales reportaron que las imágenes fueron colocadas a inicios de septiembre. En éstas se podían ver pifias como una bandera de México en la que el águila salía sin cabeza. Otro error fue que en el fondo de una de las imágenes, se veían los colores de la bandera de Bolivia, rojo, amarillo y verde, en vez de los colores de la bandera de México.

En otra se quiso representar a un héroe de la patria, difícil de identificar por su apariencia de actor de Hollywood, pero el mayor error fue que el personaje tenía seis dedos en una mano.

Los adornos patrios que el gobierno de Tlaxcala puso este año fueron hechos con IA. Y en el palacio de gobierno está este ¿Morelos yassificado? con una bandera que tiene los colores de Bolivia 🇧🇴 pic.twitter.com/yis3gwaaC0 — 🇵🇸 🐺Eduardo Lima Águila🐺 (@lalo_lima) September 2, 2025

Otro error que llamó la atención fue que en una de las imágenes se mostraba al águila, pero no la real, especie que representa a México, sino un águila calva, símbolo patrio de Estados Unidos de América.

Ante las burlas en redes sociales, las lonas –que cubrían casi la totalidad de los edificios del Palacio de Gobierno y el Congreso local– fueron retiradas, informó la agencia fotográfica Cuartoscuro.

