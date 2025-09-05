Tlaxcala, Tlax.- Por orden del Poder Judicial de la Federación fue puesto en libertad Saúl Rosales Meléndez, líder comunitario de San Pedro Tlalcuapan, comunidad de Chiautempan, preso desde el año 2022 y sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJE) lo acusó del homicidio de un hombre que fue linchado por una multitud, en esa localidad, en abril de 2022, sin embargo, los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado determinaron incongruencias en el proceso, vicios de fondo e insuficiencia de pruebas por parte del ministerio público para acreditar el delito.

El 15 de abril de 2022, justo en Viernes Santo, habitantes de San Pedro Tlalcuapan lincharon a un hombre, por entrar a un domicilio, junto con un par de cómplices, para robar. Argumentaron que en esa población, en ese entonces, ya eran constantes los robos con violencia y exigían seguridad, además de no impunidad para las víctimas.

Saúl Rosales Meléndez era presidente de comunidad, electo por usos y costumbres, e intentó resguardar a la víctima pero una turba de al menos 400 personas lo sacó del edificio de la presidencia comunitaria y lo linchó.

Leer también: Artículo 19 condena campaña de Comisión de Derechos Humanos de Chiapas en contra de periodista; "es de extrema preocupación", destaca

FGJE lo acusó del homicidio de un hombre que fue linchado por una multitud, en esa localidad, en abril de 2022, sin embargo, los magistrado del Segundo Tribunal Colegiado determinaron incongruencias en el proceso, vicios de fondo e insuficiencia de pruebas por parte del ministerio público para acreditar el delito. Foto: Especial.

La Policía estatal, municipal y Guardia Nacional desplegó un operativo, pero ninguno de los elementos policiales actuó para rescatar al presunto delincuente. La turba lo quemó vivo sobre la avenida principal del pueblo.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo en julio de ese 2022 a Rosales Meléndez, junto con Raymundo Cahuantzi Meléndez, ambos líderes comunitarios de Tlalcuapan. Los acusó del delito de homicidio calificado en coparticipación.

En marzo de 2024 un tribunal de enjuiciamiento declaró inocente a Cahuantzi Meléndez y a don Saúl culpable y julio del mismo año lo sentenciaron a 20 años de prisión.

El fallo indicó que Saúl, en su calidad de presidente de comunidad, estaba obligado a resguardar y rescatar a la víctima; además lo acusaron de incitar a la población para consumar el linchamiento.

“Fue un preso político”, acusan familiares y comunidad

Don Saúl salió libre del Centro de Reinserción Social (Cereso), la noche del pasado jueves 4 de septiembre, en medio de porras, aplausos y lágrimas de sus familiares y amigos, quienes al conocer su absolución, acusaron que no fue más que un preso político.

Su esposa Alicia Meléndez y otros habitantes de San Pedro Tlalcuapan aseguraron que el encarcelamiento de uno de sus líderes comunitarios se debió más al activismo ambiental que él mantenía junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi de Tlalcuapan, por la defensa del agua en esa población y de la zona boscosa del Parque Nacional La Malinche.

“Solo decidí esperar”: Saúl Rosales

A los pies del altar mayor en honor a San Pedro, dentro en la iglesia principal de su pueblo, Saúl Rosales Meléndez primero agradeció a Dios por su libertad, y luego a sus familiares, vecinos, amigos, a todos los que se sumaron al movimiento social “Justicia Tlalcuapan” que surgió para que se reconociera su inocencia.

Allí, relató que no confiaba en que lo absolvieran y lo declararan libre por las irregularidades que abundaron en su caso y porque ya había ocurrido en una ocasión la posibilidad, pero no había sido así. Tuvo que permanecer tres años preso y esperar hasta el 4 de septiembre de 2025 para que la justicia federal declarara su libertad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr