Este viernes se inauguró la edición 47 de la Feria Internacional del Libro de Minería, una ceremonia en la que las autoridades coincidieron en que el nuevo reto a afrontar es la creación de nuevos lectores, por lo que esta edición se han trabajado programas para atraer a niños y jóvenes.

"El reto que tenemos es acercar a la juventud (...). Hago un llamado a la juventud y a la intelectualidad, que sueñan con otros mundos, a participar de manera comunitaria, de manera política, a comprometernos a no permanecer en silencio ante la barbarie y la sinrazón de un contexto internacional cada vez más caótico, desigual, violento, con regresiones en derechos. Hago un llamado a dialogar a construir una ciudad moderna, justa, vibrante", dijo Clara Brugada, Jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien estuvo presente en la inauguración.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Para la funcionaria, la lectura y la "política transformadora" comparten un punto en común: imaginar otros mundos posibles, y afirmó que la FIL Minería es una parada obligada en esta ciudad que definió como "epicentro de la cultura".

Esta edición es la primera en realizarse bajo la dirección de la escritora y gestora cultural Mercedes Alvarado y contará con mil 200 eventos y la presencia de 550 sellos editoriales.

"Los programas dirigidos a la niñez y a las juventudes, es en esa etapa donde se forman, se identifican y forman curiosidades y vocaciones y se plantean preguntas con efectos duraderos en lo indovidual y lo político", declaró Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, en su discurso de inauguración.

Por su parte, José Antonio Espriú, director de la Facultad de Ingeniería, señaló que el año 2026 es una edición de renovación para la feria por la llegada de Alvarado, pero que había que agradece la gestión que realizó Fernando Macotela, quien estuvo 25 años frente a la feria y en esta ocasión no estuvo en la ceremonia de inauguración por "motivis de salud".

Aspectos de la Fil Minería 2026. Foto: Gabiel Pano/EL UNIVERSAL.

Espriú celebró que esta edición se dieran los primeros pasos para dar la bienvenida de infancias y juventudes, quienes gozarán durante más de 10 días de programas diseñados específicamente para ellos.

El estado invitado de honor en esta edición es Sonora, que en esta edición busca resaltar sus acuerdos binacionales con Estados Unidos, pero a la vez destacar la literatura escrita en lenguas indígenas.

"Sonora dialoga entre el desierto y aporta a esta feria nombres. Desde la Caniem reiteramos que el libro es un bien cultural estratégico, renovemos el diálogo y fortalezcamos los puentes entre las instituciones públicas, la industria editoriam y el programa público", declaró Diego Echeverría, directos de la CANIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

La FIL Minería estará abierta al público hasta el 1 de marzo. Este sábado 21 de febrero se presentarán libros como "Tres crisis", de José Ramón López-Portillo Romano, a las 20 hrs., y La apasionamte historia de los mundiales, de Alberto Lati, a las 19 hrs, en el Palacio de Minería.