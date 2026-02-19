Hasta el sábado 21 de febrero estará abierto en La Quiñonera el Salón Basalto, una exposición con curaduría participativa cuya primera edición abrió durante la Semana del Arte CDMX 2026, que inició el 4 de febrero y concluye este fin de semana.

Salón Basalto, que se programará de forma anual, explora otras formas de comercializar arte que no se apegan al modelo de stand en las ferias, para construir en su lugar relaciones con la comunidad y fomentar el diálogo. La intención es pensar la venta no solo como resultado y objetivo, sino como una práctica cultural en sí misma.

La curaduría colectiva fue coordinada por Bernardo Sánchez, Clara Miquel y Constanza Estrada Trujillo. Además, participaron La Quiñonera y los colectivos Hijxs del Maíz, MalPaís y Tsurus; también artistas de forma individual y las galerías Tianguis Neza y Liliput.

Foto: Salón Basalto.

El Salón Basalto representa que La Quiñonera, lugar emblemático del arte contemporáneo en el barrio Candelaria de Coyoacán, acoja nuevas narrativas emergentes, además de aquellas que le han dado identidad a lo largo de su historia.

Sus organizadores explican que el Salón está inspirado en ejercicios curatoriales no lineales y que plantea una museografía colectiva donde las obras, provenientes de galerías, colectivos y espacios independientes, generan cruces conceptuales, tensiones y lecturas compartidas.

El objetivo, a partir de esta resignificación de objetos, contextos y narrativas, fue activar nuevas dinámicas de valor, abrir conversaciones distintas con coleccionistas y ampliar las formas en que las obras u objetos circulan, se explican y se adquieren.

En el Salón se han presentado proyectos y artistxs como: Ana Reza, Beatriz Canfield, Camila Gb, Carlos Jaurena, Celeste Oka y el Ciclo de animación (Diego Solano Flores, Dorii, Leonardo Pérez Solano, Nat Chávez, Eli Cheng, Aioria Gómez, Leo Fex, Tlacuache Abreu y Sopas); Clothing O.K., Erick Reséndiz, Farlopa, Fernando Seier, Fuera de mi Alcance, Hersain Moreno e Hijxs del Maíz (Marisol Torres, Andrea Lepe, Sofía Prado, Almirante Papanatas, Mayte Sosa, Pablo Caracas, Laura Flores, Víctor Colibrí, Tete Elías, Anette Córdova y Nat Chávez).

Foto: Salón Basalto.

También participan Hipocondriag, Jorge Ismael Rodríguez, Kara Rooney, Magdalena Firlag, MalPaís (Bernardo Sánchez, Clara Miquel, Jorge Cervantes y Constanza Estrada), Manolo Cocho, Mercedes G.L.O., Néstor Quiñones, Nora Sacristán, Open Secret y la galería Liliput (Devin Cohen, Raida, Ricardo Sierra, Roberto de la Torre, Rogelio the IIIrd, Santiago Merino, Sofía Probert y Tania Marcela).

Asimismo, la galería Tianguis Neza (Aiess, Alfredo Arcos, Christian Becerra, Emilio Rangel, Juan José Martín Andrés, Luis Valverde, Pim Schalkwijk, Saul Velasco y Ximena Silva Carrasco “Pachu”); Tsurus (Arcoíris Bling Bling y Rafael Flores) y Sonido Apocalitzin, entre otros.

En su Manifiesto, Salón Basalto plantea que el trabajo colectivo y el diálogo se articulan como metodologías de producción más que como posicionamientos discursivos; que las obras se construyen en relación, mediante intercambios, cuidados y afectos compartidos, privilegiando la transformación frente a la ruptura.

En ese sentido, apuntan: “La Quiñonera se presenta como un espacio de pausa y continuidad, donde lo archivado no queda fijado al pasado, sino que permanece disponible para nuevas lecturas y activaciones”.

La Quiñonera se ubica en Santa Cruz 111, Ampliación Candelaria, Coyoacán, a unas cuadras del Museo Anahuacalli. Informes en el correo info.la.quinonera@gmail.com.