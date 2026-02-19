Más Información

La curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante fue reconocida por sus aportaciones en el campo de la moda y cultura que otorga la Fundación Vilcek, dedicada a premiar a los inmigrantes en Estados Unidos que hacen la diferencia en el campo de la ciencia y la cultura.

Meléndez-Escalante actualmente trabaja en el Fashion Institute of Technology (FIT) en Nueva York. Ahí ocupa el cargo de curadora senior del programa educativo y de programa público del Museo del FIT.

“Meléndez-Escalante diseña exposiciones significativas y programas que revelan la diversidad oculta de estilos de moda y talentos a lo largo de América Latina. Administradora de arte y curadora de moda en el Museo del FIT, Meléndez-Escalante cultiva apreciación internacional por la moda y alienta el intercambio transcultural”, argumenta la Fundación Vilcek.

Actualmente, un ejemplo del trabajo de la curadora se puede observar en la Ciudad de México, en la exposición “¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo”, en el Museo Franz Mayer. Esta muestra es una colaboración del recinto mexicano con el FIT, como parte del programa que Meléndez creó, nombrado “Cross-Pollination” y que consiste en la colaboración con instituciones de todo el mundo. Para esta exhibición, Meléndez hizo la curaduría, junto a Melissa Marra-Alvarez y con contribuciones de Abraham Villavicencio.

Tanya Meléndez-Escalante ganadora del Premio Vilcek de Moda y Cultura 2026. Foto: Vía Vilcek Foundation.
Tanya Meléndez-Escalante ganadora del Premio Vilcek de Moda y Cultura 2026. Foto: Vía Vilcek Foundation.

“Veo la moda como una práctica viva y encarnada. Podemos conectar o desconectar de otros a través de ella. Es una forma de expresión muy personal, pero también un fenómeno social”, declaró Tanya Meléndez-Escalante, a través de la Fundación Vilcek.

Nacida en Ciudad de México, Meléndez-Escalante inició su trayectoria cultural a partir de una serie de lecturas de arte conceptual en el Museo de Arte Moderno. Después estudió Humanidades en la Universidad de las Américas de Puebla e hizo una maestría en Estudios museísticos: indumentaria y textiles en el FIT.

La Fundación Vilcek ya ha reconocido a otros mexicanos en el pasado, como al cinefotógrafo Rodrigo Prieto, a la escritora Valeria Luiselli, al compositor Juan Pablo Contreras, al artista Felipe Baeza, entre otros.

