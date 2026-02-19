“El paso a otro mundo, al que llamamos muerte, es una gentil brisa que corta lo pesado y eleva la luz que llevamos”, así es como Ives von Gunten despide a su padre, el pintor y escultor de la generación de la Ruptura, Roger von Gunten, quien falleció la madrugada de ayer, en su casa en Tepoztlán, Morelos.

“Se fue en paz y tranquilo. De todo corazón, agradecemos a todos sus pensamientos para con él. Que el arte y la cultura sigan brindando armonía a quienes en él se miran”, añadió Ives en un mensaje que compartió a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Su obra influyó de manera significativa en las artes visuales de nuestro país y en diversas generaciones de artistas”, declaró por su cuenta el Instituto.

Pintor y escultor, Roger von Gunten nació en Zürich, Suiza, en 1933. Habría cumplido 93 años el próximo 29 de marzo. En los últimos años se venía celebrando la vida y obra del artista con exposiciones como la que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2023 para festejar su cumpleaños 90, o la muestra homenaje que se inauguró el pasado 29 de enero en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y que se podrá visitar hasta el día del cumpleaños del artista.

En más de 120 exposiciones individuales y 200 grupales, von Gunten presentó su arte, caracterizado por los elementos naturales y colores vivos, donde predominan los tonos azules, verdes y morados.

“Considero el arte como un esplendor, una lucidez festiva. Ese aspecto de luminosidad y festivo me es muy importante. Usamos el color, la forma y la factura para hacer visible una imagen, esta imagen tiene una transformación, un esplendor”, es como el artista describió su obra en una entrevista que dio a EL UNIVERSAL en 2016.

En esa misma conversación, Roger von Gunten explicó que su arte no tenía intenciones de narrar hechos y que dejaba que el color formara las estructuras visuales cromáticas, pues su intención era “hacer algo sonoro, más bien musical, una estructura que no necesita definición, como la melodía”.

Y aunque el creador señaló que en su pintura hay mucha felicidad, no necesariamente el proceso creativo compartía ese mismo sentimiento: “uno sufre haciendo un cuadro”. En aquel entonces, el miembro de la Ruptura compartió una inquietud por el mundo y la sociedad que, si bien tiene 10 años de antigüedad, parece seguir vigente:

“Hoy en día me produce dolor el estado del mundo, el culto al poder bruto, al poder inconsciente que no tiene compromiso social, que simplemente es su naturaleza, el acumular más poder y más poder. Humanamente este poder es una miseria. Es una estructura piramidal, los niños (normalmente) quieren hacer cosas cuando grandes, pero hoy no quieren obedecer y quieren maltratar a los que están abajo... Es un mundo miserable el que se rige por un principio así, este poder, este mal, no se puede combatir sino que hay que redimirlo, mostrar por qué es una miseria”.

La llegada de Roger von Gunten a México fue accidental e impulsada por el deseo de vivir una aventura: recorrer la carretera Panamericana hasta llegar a la Patagonia. Pero nuestro país lo cautivó de tal manera que en 1980 se nacionalizó y aquí continuó sus estudios en arte, vocación que heredó de su padre y ya había estudiado Zürich, donde uno de sus profesores perteneció a la Bauhaus.

Su primera exposición la hizo en Suiza, en 1956. Ya en México, comenzó su trayectoria en la galería Antonio Souza, fue contemporáneo de Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas y Arnaldo Coen.

Su prolífica trayectoria lo llevó a ser miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1993 y a ser reconocido con la Medalla Bellas Artes en 2014.

Más allá de la pintura y escultura, Von Gunten hizo escenografías para teatro y ópera, ilustró libros y discos y hasta 2023 seguía siendo profesor de arte en talleres y cursos gratuitos que él gestionaba, aunque también fue profesor en la Universidad Iberoamericama y del Mexico City College. En 2019 se le dio el título Honoris Causa por la Universidad del Instituto Americano Cultural por su contribución a la cultura.

El fallecimiento de Von Gunten ha sido lamentada por diversas instituciones del país, como la Secretaría de Cultura, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de la Estampa, Cultura UNAM, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por importantes creadores como Ernesto Lumbreras y Juan Rafael Coronel Rivera.