La , que tiene prácticamente toda la obra publicada en español del escritor húngaro , celebra por todo lo alto su designación como ganador dely lo define como “uno de los narradores más originales de la literatura europea”.

A través de un post Acantilado señala: "László Krasznahorkai, uno de los narradores más originales de la literatura europea, ha sido distinguido con el premio Nobel de Literatura 2025. ¡Enhorabuena! Nos complace enormemente haber puesto su obra a disposición de los lectores".

En un comunicado que acompaña el mensaje, la editorial que dirige Sandra Ollo y que el año pasado celebró 25 años de creada, apunta que el autor húngaro “ha creado a lo largo de los años una obra literaria singularísima, y dice que tal vez por ello se la ha comparado a menudo con la de otros autores únicos en su especie, como Kafka–su héroe literario–, Gógol, Beckett o Bernhard”.

Para la editorial: “La desolación, el apocalipsis y el absurdo, que constituyen el telón de fondo de su mundo narrativo, no están reñidos en su obra con la búsqueda de la belleza o el amor a la naturaleza como reflejo de la divinidad. Aunque Krasznahorkai haya afirmado que escribir es para él algo tan enigmático como ‘bailar en el infierno’, a los lectores su misteriosa danza nos parece mágica una y otra vez”.

Acantilado reconoce sentirse complacida enormemente de haber puesto a disposición de los lectores en lengua castellana “la obra, siempre lúcida y sorprendente, de este magnífico escritor”.

Apuntan además que László Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954) recorrió durante años el país después de estudiar en Budapest y ejerció diversas profesiones en pueblos y ciudades de provincias.

Dicen que Acantilado ha publicado “Melancolía de la resistencia” (2001)—con la que se presentó a los lectores en lengua española—, “Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río” (2005), “Guerra y guerra” (2009), “Ha llegado Isaías” (2009), “Y Seiobo descendió a la Tierra” (2015), “Tango satánico” (2017), “Relaciones misericordiosas” (2023) y “El barón Wenckheim vuelve a casa” (2024). Varias de esas obras han sido llevadas al cine.

Krasznahorkai, quien el año pasado fue uno de los invitados destacados de la Feria Internacional del Libro 2024, donde tuvo a su cargo la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, recibió en 2004 del Gobierno húngaro el Premio Kossuth, uno de los más prestigiosos de su país, por el conjunto de su obra; en 2015, el Man Booker International; en 2021, el Premio Austríaco de Literatura Europea, y en 2024, el Premio Formentor de las Letras.

