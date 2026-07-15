“Este libro tiene en común con mis novelas que también parte de la memoria. Mis novelas tienen una mezcla entre memoria y ficción, pero en este caso es solo memoria, aquí la invención juega muy poquito, aquí estoy contando historias reales, con personajes que pueden certificarlo. Además de que es un libro rigorosamente autobiográfico. Todo esto me pasó a mí”, asegura el escritor Jordi Soler de "Las armas de la ilusión" (Alfaguara) su nueva obra en la que ofrece cinco crónicas de vida.

Entre los episodios más asombrosos por los que le tocó transitar entre 1995 y 2014 está un concierto zapatista, una conversación con Sergio Pitol, una comida con Elena Poniatowska y los Reyes de España, donde él, Jordi Soler, es el narrador de las historias y es al mismo tiempo el locutor de radio, el joven escritor y el diplomático mexicano. “Yo quería contar cinco episodios autobiográficos y pensé que la forma de hacerlo era a partir del rigor literario”, afirma.

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Soler asegura que en todos sus libros lo que más le preocupa es la forma en que están contados. “Soy un convencido de que en la literatura lo de menos es la historia que estás contando, lo más importante es cómo la cuentas. Y aquí en este libro hay exactamente el mismo planteamiento que en mis novelas”.

El también autor de "Bocafloja", "Los rojos de ultramar" y "La última hora" del último día dice que este libro es una especie de autobiografía, pero también tiene ensayo, pues él quería hablar de lo que era la Ciudad de México de entonces, que nada tiene que ver con lo que hoy es. Y mucho menos el país. “Aquel México del que hablo era un país más seguro. No pasaban las cosas atroces que pasan hoy con el narco y el crimen organizado... En el fondo vivimos en el país que hemos formado. México es así no por un acto de magia, sino por una serie de episodios que nos llevan hasta el momento actual, que es un mal momento”, afirma el narrador que vive en Barcelona.

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