Esta tarde, en el conversatorio “Políticas culturales. ¿Una panacea contra la violencia?”, el poeta Javier Sicilia aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo vínculos con el crimen organizado.

“Andrés Manuel (López Obrador) está en su rancho, y él tiene vínculos con el crimen organizado, y hay que buscar los del panismo, los del priísmo, no hay esperanza, pero hay que resistir”, dijo.

Sicilia señaló que los tiempos en los que vivimos son inéditos por el grado de violencia e impunidad con el que opera el Estado y la delincuencia organizada, dos entidades que han trabajado en conjunto en México desde los tiempos del priísmo hasta el presente, apuntó.

Lee también En las urnas están representados los cárteles del crimen organizado: Javier Sicilia

El activista también se refirió al caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado por su hermanastra de violación, y quien ha sido defendido por la bancada morenista para no perder su fuero.

“La esperanza, en estas condiciones, es una ilusión. La esperanza ayuda al sistema, el gobierno y los Estados buscan que tengamos esperanza, no la hay; lo que tenemos es resistencia ante una realidad perversa, oscura e imbécil, porque sí, la resistencia está en el feminismo y las mujeres, pero Cuauhtémoc (Blanco) sigue ahí".

Asimismo, habló de los casos de desaparición forzada que abundan en el país.

“Las víctimas no tenemos esperanzas, y si tenemos alguna esperanza, es de orden teologal, porque nadie nos va a devolver nada, las madres buscadoras van a morir sin sus hijos, esa es la realidad, hay madres que llevan 10 o 15 años yendo de lugar en lugar y ni un gramo de esperanza, ¿cómo resiste esa gente?”

Añadió que la violencia actual alcanzó tales niveles que el lenguaje ya no es capaz de describirla.

“Hoy tenemos la mayor destrucción de lo humano, ya no puedo definirlo como salvajismo, el lenguaje no lo define, no solo por el nivel de violencia, sino por que es arropado por la IA, redes sociales y elementos que deberían ayudar al progreso pero que elevan la brutalidad de la violencia”, dijo.

Para el poeta, la cultura y las expresiones artísticas son apenas unos remanentes y no pueden hacer frente a la crisis civilizatoria.

“En los tiempos del fin, la cultura no se preserva en las instituciones, la UNAM, su cultura y la educación, se agacha a la barbarie, las universidades están agachadas”, apunta.

El encuentro se realizó en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, y contó con la participación de Adriana Malvido, Sergio Raúl Arroyo y Paola Zavala.

Lee también Javier Sicilia: “Con el que venga será peor la violencia”