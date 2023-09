Un grupo de académicos e investigadores que postularon para la Convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero 2023 -Doctorados en Ciencias y Humanidades dirigió un pliego al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y a la subdirectora de becas al extranjero, Christelle Lazareno Le Pavec, en el que se denuncia su inconformidad por los procesos de selección, evaluación y comunicación en dicha convocatoria.

Una de las principales denuncias hechas por el grupo se refiere a la falta de transparencia con la que se manejó la convocatoria en los aspectos ya enlistados. En el hilo de Twitter, hoy X, publicado desde la cuenta @xLaBecaConahcyt que da a conocer el pliego se lee: "Sin previo aviso se modificaron las fechas de entrega de resultados y el aviso de ajuste al calendario de Doctorados en Ciencias y Humanidades 2023 no llegó a la totalidad de postulantes".

Una modificación que, denuncian, que causó graves afectaciones a los candidatos debido a que paralelamente están realizando procesos instituciones con sus centros de investigaciones en el extranjero o sus universidades.

Se trata de una situación inadmisible, puesto que en el ejercicio de recursos públicos destinados a la investigación científica, se recuerda en el comunicado, no se pueden permitir prácticas arbitrarias que sean opuestas a dichas funciones.

También se denuncia que los resultados no fueron publicados a través del Sistema MIIC, como se estipula en la Base Tercera de la Convocatoria (punto III), sino que sólo lo supieron los postulantes seleccionados mediante un correo electrónico que, por cierto, se envió después del horario laboral. Esto dejó, además, a los no seleccionados en la categoría "predictamen", que no ha sido explicada.

Los hechos se suman a una serie de irregularidades que el documento recapitula: desde la claridad en el presupuesto del Conahcyt para las becas de posgrado al extranjero 2023 y la mala comunicación digital que ha habido con los candidatos a becas al extranjero hasta el cambio en la fecha de emisión de resultados (originalmente sería el 18 de agosto, pero la publicación fue el 14 de septiembre).

Ante las irregularidades, los investigadores exigen hacer pública a la brevedad la lista de los postulantes, tanto rechazados como seleccionados; informar, a través del portal oficial, cuáles fueron las razones por las que los postulantes no fueron elegidos (lo cual permitirá comprender las fallas en cada aplicación); transparentar los recursos manejados para becas en el extranjero; dar a conocer el número de solicitudes que fueron aceptadas por ramo.

A las instituciones se les ha exigido una respuesta certera, pero no ha habido respuesta. Más allá de las irregularidades, esta es una de las razones por las que los investigadores e investigadoras dirigieron el pliego de denuncia a las principales autoridades involucradas, comenzando por el Ejecutivo.



