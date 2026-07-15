Luego de que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron ayer que presentaron una denuncia penal el 7 y 8 de julio en la Fiscalía General de la República por la destrucción de 47 monumentos prehispánicos mayas en la zona de Chetumal, Quintana Roo, derivado de las obras de construcción del Tren Maya, el INAH respondió que dará seguimiento formal a la denuncia, una vez que reciba la notificación formal correspondiente y conozca el contenido de la demanda, dará el seguimiento jurídico que conforme a derecho proceda.

“El INAH reafirma que los trabajos arqueológicos vinculados con el proyecto Tren Maya, incluidos los Parques de la Memoria, se realizaron conforme a la legislación vigente; con apego a los criterios científicos y técnicos que rigen la investigación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural de México; y de conformidad con los estándares y acuerdos internacionales aplicables en la materia”, se puede leer en el breve comunicado.

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Ayer, en rueda de prensa, miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH informaron que esa denuncia solicita una investigación ministerial para determinar la culpabilidad de la destrucción de, al menos, 47 monumentos arqueológicos mayas, los cuales fueron mutilados, posteriormente destruidos y con sus piedras sobrantes se edificaron monumentos “falsos” en Báalam Tun con la intención de crear un parque temático para turistas.

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La denuncia penal pide determinar la culpabilidad de la destrucción de los 47 monumentos arqueológicos, y solicita investigar la actuación de 26 funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia involucrados en el caso, entre ellos, Diego Prieto Hernández, exdirector del INAH; Manuel Pérez Rivas, director del salvamento arqueológico del Tren Maya; y a miembros del Consejo de Arqueología, dirigido actualmente por Patricia Ledesma Gallegos.

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