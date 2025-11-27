Bajo el lema “Escribir en un mundo cambiante”, se celebra, entre hoy y mañana el Festival de Escribidores 2025, un encuentro literario y académico que reunirá a autores, historiadores y periodistas para reflexionar sobre el valor de la palabra escrita, la libertad y el pensamiento crítico, entre los que destacan Sergio Ramírez, Dolores Reyes, Brenda Navarro, Gustavo Rodríguez, Ángeles Mastretta, Guillermo Arriaga, Héctor Aguilar Camín, Carmen Boullosa, Gerardo Laveaga, Edu Galán, Jorge F. Hernández y Pedro Cateriano, entre otros.

El Festival de Escribidores es un espacio dedicado al análisis del papel de la escritura en un entorno global cambiante. Es organizado en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa y el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, lo que lo ha convertido en un punto de diálogo académico de relevancia internacional. Por ello, una de las voces relevantes será la de Álvaro Vargas Llosa.

El encuentro que busca generar la reflexión sobre los límites, los sueños y las ficciones que nos definen como seres humanos, incluye mesas sobre literatura, política y pensamiento contemporáneo, se inaugura hoy a las 16 horas con tres mesas de diálogo entre las que destaca la titulada “La política: la otra pasión de Mario Vargas Llosa”, que estará a cargo del abogado y escritor Pedro Cateriano, autor de la biografía política del Nobel peruano.

Otra mesa importante será "La literatura: punto de encuentro para un mundo de extremos", en la cual participarán Héctor Aguilar Camín, Carmen Boullosa y Carlos Tello Díaz. Y un encuentro más se titula "Novela y humor: ¿queda espacio para reír?", donde conversarán los escritores Jorge F. Hernández y Edu Galán.

El día de mañana viernes, el Festival iniciará a las 10:00 horas, con el diálogo entre Dolores Reyes y Sara Jaramillo Klinkert sobre "Inteligencia Artificial y Literatura: ¿posibilidad o amenaza?". También se llevará a cabo la mesa "Narrar Latinoamérica, narrar nuestros afectos" con la participación de Brenda Navarro, Gustavo Rodríguez y Sergio Ramírez.

El encuentro cerrará con la mesa "Escribir y leer en un mundo que cambia", con el diálogo entre Guillermo Arriaga, Ángeles Mastretta y Gonzalo Celorio.

El segundo encuentro literario Escribidores 2025, se celebrará en la Universidad de la Libertad.

